Un posto al sole | dramma di Walter Melchionda | pestato senza ragione da 10 immigrati

Un posto al sole anticipazioni : MARINA non ha più tutti ai suoi piedi? : Si apre una nuova settimana con Un posto al sole, che vedrà continuare la storia del giovane Mimmo Priore (Antonio Fattoruso): il ragazzo, sconvolto per la brutta fine del suo amico Maurizio, prima terrà in ostaggio Michele (Alberto Rossi) e poi crollerà, tanto che il Saviani comincerà a capire di avere a che fare con un ragazzo tanto spaventato e vorrà aiutarlo…

Walter Melchionda - volto noto di un posto al sole - è stato aggredito da dieci stranieri : Walter Melchionda, attore della famosissima soap di Raitre Un Posto al sole, è stato aggredito verbalmente e fisicamente presso una stazione di servizio di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. La spaventosa giornata Un gruppo di extracomunitari ubriachi lo hanno sorpreso alle prime luci dell'alba. L'attore si trovava nel piazzale antistante la stazione di un servizio-ristorante "O' camionista" in provincia di Salerno e aspettava il ...

L’attore di “Un posto al sole” aggredito a Salerno : “Schiaffeggiato da una decina di extracomunitari ubriachi” : Era fermo alla pensilina di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, e stava aspettando l’autobus per Napoli lo attendevano le riprese della serie tv “Un Posto al Sole” dove interpreta il ruolo del vigile Cotugno quando è stato vittima di una brutale aggressione. A raccontarlo su Facebook è stato lo stesso Walter Melchionda: “Devo partire per Napoli ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il ...

L' attore di Un posto al sole schiaffeggiato da un gruppo di immigrati : Brutta avventura per il popolare vigile Cotugno della soap napoletana. “Ho avuto paura, immaginate se al posto mio c’era una ragazza che andava a scuola. Era in attesa dell’autobus per Napoli, fermo alla pensilina di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno. Come capita spesso per il suo mestiere di attore si era alzato all’alba, poco dopo le 5, per recarsi dal suo paese d’origine nel capoluogo campano, dove partecipa alla ...

Un posto al sole - anticipazioni e trame al 21 giugno : il crollo di Mimmo : Le puntate di Un posto al sole di questa settimana metteranno a parola fine all'arco narrativo della rapina al Vulcano, mostrandoci Michele che, in modo quasi paterno, cercherà di salvare Mimmo da un destino atroce. Inoltre si potrà assistere al ritorno di Leonardo e di Anita che apriranno due nuove interessanti storyline, mentre Marina dovrà affrontare un nemico diverso di quelli ai quali era abituata. Mimmo fragile e spaventato Lunedì 17 ...

Un posto al sole - trame prossime puntate : il terzo incomodo : Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 giugno: paura per Michele Continua il successo di Un posto al sole, la soap di Rai3 che negli ultimi tempi si è arricchita di nuovi personaggi: prima l’ingresso di Ludovica Nasti, la piccola interprete de L’amica geniale, ora di Luca Capuano che ha recitato in Le tre rose di Eva e Il paradiso delle signore. Capuano, che vestirà i panni dell’avvocato penalista Aldo Leone, rapirà il ...

Anticipazioni un posto al sole : Leonardo rivelerà il suo lato oscuro a Serena : Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà nuovamente a parlare di Tommaso e del suo presunto amico/sosia, Leonardo Arena. A quanto pare, Leonardo non ha detto tutta la verità sulla sua identità e nei prossimi episodi ci verranno forniti ulteriori dettagli per risolvere questo mistero. L'uomo si troverà in gita in barca con la piccola Irene e Serena e rivelerà a quest'ultima un oscuro segreto sulla sua identità. Nel frattempo la folle ...

Un posto al sole - trame dal 24 al 28 giugno : Diego affronta Nicotera : Un posto al sole dopo aver tenuto col fiato sospeso i telespettatori grazie a scene al cardiopalma, vivrà dei momenti un po' meno tesi. Le trame relative agli episodi in onda dal 24 al 28 giugno, rivelano che Diego certo che Nicotera sia l'amante di Beatrice, inizierà a seguirlo e ad un certo punto, lo affronterà. Intanto, Vittorio sarà sempre più confuso e finirà per cedere alle provocazioni di Anita mentre Leonardo mostrerà a Serena un lato ...

Un posto al sole - la sconcertante scoperta di Diego : anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento – più che solido, decisamente un classico – con le trame e le sottotrame di Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva della televisione (che, nelle sue fila, ha annoverato per anni anche la bella e brava Serena Rossi). L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto ...

Un posto al sole - anticipazioni : Nicotera rischierà di rimanere investito da un'auto : Questa settimana verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego Giordano e ci verrà mostrata la sua lenta discesa nella follia dovuta alla fortissima gelosia che l'uomo proverà per Beatrice. Nel frattempo Eugenio Nicotera rischierà la vita a causa di un auto e non saprà come comportarsi dinanzi a tale evento. In un'altra storyline Marina si troverà a fare i conti con un misterioso ladro che si insinuerà nel suo appartamento. Di seguito le ...

Anticipazioni Un posto al sole : Anita seduce Vittorio : Sarà una settimana ricca di emozioni ad Un posto al sole, dove equivoci e intrecci amorosi la faranno da padrone. Purtroppo non ci saranno buone notizie per i sostenitori della nuova coppia formata da Alex e Vittorio, che dovrà affrontare una durissima prova. A quanto pare Anita irromperà nuovamente nella vita di Vittorio e sarà determinata a portare scompiglio nella sua recentissima relazione. Nel frattempo la povera Alex dovrà rimediare alle ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 17 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5276 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 giugno 2019: Michele (Alberto Rossi) si ritrova ostaggio di Mimmo (Antonio Fattoruso) ma capisce ben presto che il giovane è fragile e spaventato, così cerca di convincerlo a costituirsi… Marina Giordano (Nina Soldano) si rende conto di godere ormai di poca stima da parte degli operai e di non essere più in grado come in passato di avere tutti ai suoi piedi… Assunta ...

