Un ministro del Pakistan si è accidentalmente mascherato da gattino in pubblico

Regeni - la dichiarazione choc del ministro egiziano : "Un omicidio qualsiasi" : Aurora Vigne Le parole choc del ministro egiziano sul brutale omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo fra gennaio e febbraio del 2016 Il caso Regeni andrebbe trattato come "ogni caso di omicidio commesso in qualsiasi paese del mondo e come l'uccisione degli egiziani o di cittadini di altre nazionalità in Italia". Sono queste le parole choc del ministro egiziano sul brutale omicidio di ...

Emmanuel Macron - il ministro dell'Interno : "Più respingimenti di immigrati". Svolta sovranista in Francia? : Una "Svolta sovranista" da parte di Emmanuel Macron. Si apprende infatti che la Francia non esclude l’introduzione di un sistema di quote per regolare il flusso di migranti. Lo ha anticipato il ministro degli interni Christophe Castaner, in una intervista al Journal du Dimanche, precisando che non s

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Alzare un muro che tenga distante la politica dalla magistratura” : “Io non entro nel merito di decisioni che non mi competono, ma come ministro della Giustizia ho due compiti: quello di iniziare le azioni disciplinari (cosa che ho fatto nei confronti di alcuni consiglieri) e quello di avviare un pacchetto di norme che impediscano il ripetersi di fatti come quelli emersi. La penso esattamente come il presidente della Repubblica: è necessario cambiare le regole per voltare pagina. Lo dico più chiaramente: ...

Ambiente - ministro Costa : “Usciamo dall’era geologica del plasticocene” : “Sono certo che la battaglia per le plastiche monouso sia la battaglia di questa era, un’era che rischiamo che sia ricordata nella storia come l’era geologica del “plasticocene“. È ormai improcastinabile definire una strategia planetaria comune con tempi certi affinché il pianeta esca definitivamente dall’età della plastica monouso“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa al G20 ...

Consob - l'ex ministro Savona : "Possibile un debito al 200% del Pil" : Il numero uno dell'organismo di vigilanza sostiene che il debito pubblico può crescere ancora se il Pil cresce di più

L'Interno del ministro - la pagina Facebook di fantacomicità : Bella scoperta la pagina Facebook L’Interno del Ministro . Si tratta del tentativo più originale e riuscito di trattare un argomento molto sfruttato come le esternazioni di un personaggio politico noto per una rustica strategia di comunicazione, trasformando il comune sfottò e la volgare parodia in raffinato umorismo. Prima di entrare nel merito dei contenuti comici che esplorano l’universo espressivo dell’attuale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Giugno : Il segretario non scarica l’ex ministro e si limita a dire : “Il partito che ho in mente non si occupa delle nomine dei magistrati” : Psico-dem Zingaretti si tiene l’imbarazzante Luca e quello, per ringraziarlo, lo bastona Nel caos – Il segretario difende l’ex ministro e dice: “Il mio Pd non si occupa di Procure” di Wanda Marra La macchina del tango di Marco Travaglio L’ultimo grido del tartufismo nazionale è smentire notizie inesistenti per cancellare quelle esistenti e rispondere alle domande sbagliate per eludere quelle giuste. Tipo dialogo tra sordi. “Che ora ...

La Corte Suprema algerina ha confermato l’arresto per corruzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal : La Corte Suprema algerina ha confermato la detenzione dell’ex primo ministro Abdelmalek Sellal, come prevedono le regole del Paese; è accusato di corruzione, clientelismo e, scrive la tv di stato, «di aver dissipato fondi pubblici». Sellal, che fu primo ministro

Il ministro dell'Economia francese riapre al matrimonio tra Fca e Renault : I colloqui tra Renault e Fca “possono essere ripresi dopo che si è ricreata la fiducia” con Nissan. Così il ministro dell’economia Bruno Le Maire in una intervista a FranceInfo Tv riportata da Bloomberg, nella quale annuncia anche che oggi vedrà il presidente di Renault Jean-Dominique Senard per discutere le strategie della società automobilistica.Poco prima di un incontro con il ...

La moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è dichiarata colpevole di aver speso soldi pubblici in modo scorretto : Mercoledì la moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, si è dichiarata colpevole di aver approfittato scorrettamente di un errore in un processo in cui era accusata di aver speso soldi pubblici per acquistare illecitamente dei pasti a domicilio.

"Contro Lula fu complotto". In Brasile scoppia lo scandalo delle chat riservate tra procuratori e il ministro della Giustizia : Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, e diversi procuratori complottarono per fare in modo che Luis Inacio Lula da Silva finisse in carcere e non potesse, di conseguenza, candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. E’ quanto emergerebbe da una mole di documenti riservati, mail, discussioni in chat private, foto, filmati parzialmente pubblicati da ’The intercept”, il sito di notizie fondato da Glenn ...

I dieci candidati a succedere a Theresa May come primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

I dieci candidati alla nomina di nuovo primo ministro del Regno Unito : Il comitato 1922, l’organismo interno del gruppo parlamentare del Partito Conservatore britannico incaricato dell’elezione del leader, ha annunciato la lista dei dieci candidati alla successione della dimissionaria Theresa May come leader del partito e quindi anche come nuovo primo ministro

Ambiente : il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...