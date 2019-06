Un giorno nella vita della street artist queer Johanna Toruño

L’uomo del giorno – Buon compleanno Jurgen Klopp - nella storia con il Liverpool : Continua il nostro classico appuntamenti con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Jurgen Klopp. Inizia la carriera da tecnico sulla panchina del Mainz poi la grande chiamata del Borussia Dortmund che lo lancia in grandi palcoscenici. Diventa un idolo anche dei tifosi per il suo modo di fare, protagonista anche fuori dal campo con interviste che spesso ...

Instagram in tilt. "Se chiudesse ogni giorno alle 18 - saremmo tutti costretti a incontrarci e parlarci nella vita reale" : Gli sfoghi degli utenti del social photo su Twitter durante il blocco di ieri che ha interessato migliaia di utenti. E ieri sospensione temporanea in alcuni paesi anche del PlayStation Newtork

Giulia Bongiorno lancia il corso di laurea per entrare direttamente nella pubblica amministrazione : Il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, annuncia che a giugno dovrebbe essere pronto un disegno di legge che prevede l'introduzione di un corso di laurea per accedere direttamente alla pubblica amministrazione una volta terminati gli studi universitari: "Così facciamo entrare nella Pa gente di 25-26 anni".

Mirtilli nella dieta ogni giorno come salva cuore : Mirtilli nella dieta ogni giorno come salva cuore. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’University of East Anglia nel Regno Unito.

Napoli - due poliziotti nella gang dei permessi di soggiorno fuorilegge : «Ne abbiamo fatti entrare a migliaia» : Sette persone, tra cui un poliziotto ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e un altro in pensione, sono state arrestate in un'operazione, ancora in corso,...

Giulia Bongiorno : «Ho tolto il blocco del turn over. Via libera a 250mila assunzioni nella Pubblica amministrazione» : Ministro Giulia Bongiorno, ci sono 250 mila dipendenti della Pubblica Amministrazione in uscita, tra legge Fornero e Quota 100, entro la fine del 2019: quindi arrivano 250 mila...

Tassa di soggiorno : Roma - Milano e Firenze nella top 3 - : I dati sono stati resi noti da Federalberghi. Nelle prime 10 anche Venezia, Rimini, Napoli, Torino, Bologna, Riccione e Verona. Tra le regioni primo il Lazio, poi Veneto e Lombardia

Cade dalla finestra e muore il giorno prima del matrimonio della figlia : dramma a Colonnella : Antonio De Laurentiis, 70 anni, ex poliziotto, è morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione: stava pulendo le...

Eleonora Rioda - la wedding planner dei vip è stata trovata morta il giorno di Pasqua nella sua casa di Venezia : È stata trovata morta il giorno di Pasqua nella sua casa alla Giudecca, a Venezia, Eleonora Rioda, wedding planner che ha organizzato i matrimoni di Tom Cruise, angelina Jolie, Steven Spielberg e Robert De Niro, solo per citare alcuni vip che si erano rivolti a lei. Aveva 37 anni e in quell’isola ci era cresciuta e continuava a tornarvi nonostante il lavoro la portasse spesso in giro per l’Italia e all’estero. Quando i sanitari ...