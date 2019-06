Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | morto Mohamed Morsi | ex presidente Egitto

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio incontro a Palazzo Chigi tra Luigi Di Maio vicepremier il capo politico dei pentastellati e i ministri dei 5 Stelle il DL dignità ti tocca No al ritorno del Jobs Act ha detto Di Maio Ora il prossimo passo e salario minimo restituire dignità circa 3 milioni di lavoratori sottopagati è una legge presente Intanto fai duro ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione meritava dell’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio Francesco Totti lascia la Roma è un giorno che sperava non sarebbe mai arrivato adesso parlando ai giornalisti nel salone d’onore del CONI Non è stata colpa mia perché non sono mai stato coinvolto in un progetto tecnico gli americani volevano i Romani fuori dalla Roma e ci sono riusciti attacca ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione in apertura il ricovero di Andrea Camilleri all’ospedale Santo Spirito di Roma in gravi condizioni colpito da arresto cardiaco L’inventore del Commissario Montalbano 93 anni si stava preparando per essere per la prima volta alle Antiche Terme di Caracalla al 15 luglio con lo spettacolo che racconta la sua ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio lo scrittore Andrea Camilleri è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma è stato colpito da arresto cardiaco L’inventore del Commissario Montalbano 93 anni si stava preparando per essere per la prima volta alle Antiche Terme di Caracalla al 15 luglio con lo spettacolo che racconta la ...

Unione Europea - Ultime notizie : nomine - le figure in pole position : Unione Europea, ultime notizie: nomine, le figure in pole position A che punto sono le nomine per i ruoli politici più prestigiosi dell’Unione Europea? Ancora in alto mare. Il quadro politico emerso dalle elezioni dello scorso 26 maggio aveva del resto fatto intuire la difficoltà di trovare un accordo in tempi brevi. È ancora incerta la stessa composizione della maggioranza parlamentare. In particolare, non è ancora chiaro se ci si ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Joshua è uno degli studenti leader del Movimento degli ombrelli che per 79 giorni bloccato nel 2014 centro di Hong Kong con una protesta pro democrazia è stato scarcerato dopo aver scontato la condanna 2 mesi di reclusione inflittagli per il ruolo avuto nelle manifestazioni o anche sorridente in camicia bianca e con alcune buste piene gli effetti personali È stato ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Luca polizza diaria il nuovo presidente della mm mentre Giuliano Caputo di ogni costo è confermato segretario entra in Giunta autonomia indipendenza con Cesare bonamartini come vice segretario della nn Sono Giulia la questione morale che invece la magistratura e non per quel fango che è emerso dalle incrostazioni dobbiamo ripensare alla degenerazione del torrentismo ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Joshua gli studenti leader del Movimento degli ombrelli che per 79 giorni bloccato nel 2014 il centro di Hong Kong con una protesta pro democrazia è stato scarcerato dopo aver scontato la condanna a 2 mesi dire per il ruolo avuto nelle manifestazioni uang sorridente in camicia bianca e con alcune buste piene di effetti personali È stato accolto da una folta ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Andrea Camilleri colpito da infarto - 17 giugno - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora di oggi lunedì 17 giugno 2019: lo scrittore Andrea Camilleri ricoverato per infarto, come sta?

Scuola - precariato docenti Ultime notizie : l’accordo è una ‘farsa all’italiana’ : Giudizi negativi sui PAS abilitanti per chi ha almeno 3 anni di insegnamento e sul concorso riservato. C’è chi ha criticato la lunga tempistica di attuazione, c’è chi, invece, sottolinea come non si tratti di una soluzione che possa arginare il cronico problema delle supplenze né a settembre, né, forse, il prossimo anno; altri ribadiscono il fatto che il Miur continui a fare cassa sulla pelle dei supplenti e come le nuove misure non ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentornati dalla redazione studio Roberta Frascarelli faccio parte di un governo che non si accontenta più delle briciole Questo è il messaggio che Matteo Salvini intende dare all’amministrazione Trump E durante la sua visita a Washington ha spiegato ragione dei ma anche dei problemi che si stanno vivendo all’interno del Europea da Washington vicepremier ribadisce anche la volontà di realizzare la tazza ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Nati dalla redazione studio Roberta Frascarelli faccio parte di un governo in Europa non si accontenta più delle briciole Questo è il messaggio che Matteo Salvini intende dare all’amministrazione Trump E durante la sua visita a Washington ha spiegato ragioneremo anche dei problemi che si stanno vivendo all’interno dell’Unione Europea da Washington vicepremier ribadisce anche la volontà di ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio da parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole faremo la flat Tax e l’Unione Europea se ne farà una ragione È una settimana cruciale per il negoziato sui conti tra Italia e Bruxelles si apre con un fermo messaggio del vice premier da Washington dove incontrerà vice presidente segretario di stato il premier Conte ...

Ultime notizie Roma del 17-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione m da Francesco Vitale studio forte calo dell’affluenza definitiva alla 55 33% contro il 65% nove delle precedenti consultazioni elezioni comunali in Sardegna dove 28 amministrazione sono andata ad Alghero ha vinto il centro-destra con Mario conosci a Cagliari e testa a testa tra centro-destra e centro-sinistra mentre Sassari sembra avviarsi verso il ballottaggio per campus ...