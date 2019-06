Tuttochiaro | Monica Marangoni riusa | ricicla e risparmia

davidemaggio

(Di lunedì 17 giugno 2019)Tra i programmi del daytime estivo di Rai1 partito oggi ce n’è uno dal titolo nuovo di zecca,, condotto da, che eredita lo spazio solitamente occupato da Eleonora Daniele. La novità del programma, però, resta confinata al titolo. Definireun programma inedito è un parolone, soprattutto per il pubblico di Rai1 che negli anni ha visto susseguirsi format simili nella stessa fascia oraria. Il focus della trasmissione, come sostenuto dallo stesso promo in questi giorni, è quello di imparare a mettere in pratica le “tre R: riuso, riciclo e risparmio”. Ecco, sembra cheabbia fatto proprio questo principiondo diversi concept di programmi della stessa rete (e non solo) proposti nel corso di questi anni e di cui si fa fatica ogni volta a tracciarne confini e differenze. Mai come nel programma in ...

