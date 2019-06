Trump è un protezionista | ma sulla Cina potrebbe vincere politicamente

ilfoglio

(Di lunedì 17 giugno 2019) I presidenti passano ed è improbabile che Donaldverrà ricordato per i suoi principi” ha scritto Niall Ferguson sul Sunday Times. “Però uno ce l’ha. In ‘Fear:in the White House’, Bob Woodward scrive cheuna volta annotò ‘il commercio fa male’, ai margini di una bozza di discorso.

ilfoglio_it : Scrive lo storico Niall Ferguson che “c’è del metodo nella follia di Trump. E i dazi sono parte della storia americ… - OttobreInfo : @semioticmonkey Ma in teoria loro non vorrebbero neanche usarlo perché 'stanno bene con il loro partner Android'. I… - DanielaColi2 : Trump sta preparando nuove guerre commerciali, l'America diventerà sempre più protezionista per Kevin Nealer su @NAR -