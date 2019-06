Trippier Juventus | folle offerta bianconera | cessione Cancelo ormai certa

Di Marzio : De Laurentiis abbandona Trippier e lo lascia alla Juventus : Il Napoli continua a lavorare sul mercato per costruire la formazione della prossima stagione. Al sicuro l’affare Di Lorenzo che ha firmato ieri, Giuntoli lavora su più fronti. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio riferisce di una brusca frenata per quanto riguarda la trattativa con il Tottenham per il difensore laterale inglese Kieran Trippier. Nonostante l’operazione fosse stata messa in piedi sulla base di 26 milioni bonus ...

Calciomercato Juventus - piace Trippier per sostituire il partente Cancelo : in uscita anche Mandzukic : Il club bianconero è piombato sull’esterno del Tottenham per sostituire Cancelo, in partenza insieme a Mandzukic in caso di arrivo di Sarri Mercato frenetico in casa Juventus, il club bianconero infatti lavora su più tavoli per definire il nuovo allenatore e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’uomo designato a sostituire Massimiliano Allegri è Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa ...

Trippier-Juventus - “Daily Express” : colpo Paratici - nasce la nuova Juve : TRIPPIER JuveNTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Express”, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Trippier, terzino destro attualmente in forza al Tottenham. Giocatore completo, capace di alternare alla perfezione fase offensiva con fase difensiva. 5 assist in stagione con 34 presenze. Trippier potrebbe rappresentare alla perfezione la nuova immagine […] More

Trippier-Juventus - dall’Inghilterra sono certi : affondo Paratici : TRIPPIER JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dall’odierna edizione di “Daily Express”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Trippier, terzino destro del Tottenham, il quale potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di laterale basso in caso di difesa a quattro. Un potenziale affondo che risuona come una bocciatura totale per Cancelo […] L'articolo Trippier-Juventus, ...