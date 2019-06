Treviso | si veste all' occidentale | minaccia di bruciare la figlia

liberoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019), 17 giu. (AdnKronos) - Un marocchino di 48 anni, da 22 anni in Italia con la sua famiglia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato su ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e dei due fi

zaiapresidente : ?? Chi non si integra nella nostra cultura, rifiutandone la tolleranza e la libertà, non può restare in questo Paese… - repubblica : Treviso, marocchino cerca di dare fuoco alla figlia perché veste all'occidentale [news aggiornata alle 20:18] - cristiana2c : RT @zaiapresidente: ?? Chi non si integra nella nostra cultura, rifiutandone la tolleranza e la libertà, non può restare in questo Paese. L'… -