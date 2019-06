Travolto da un' auto durante un posto di blocco | muore giovane carabiniere di Sulmona

Tragedia in Calabria - 17enne Travolto da un'autovettura mentre attraversa la strada : Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'autovettura in Calabria, precisamante ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, mentre stava attraversando la strada per andare ad un festa di compleanno di un amico. L'auto lo ha colpito in pieno facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto si sono recati in modo celere i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e successivamente l'hanno trasferito in ...

Era a terra moribondo! Travolto da due auto - si rompe 26 ossa e gli rubano il portafogli : Un 29enne britannico è ricoverato dallo scorso 21 maggio in un ospedale in Spagna dopo essersi rotto 26 ossa a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto mentre andava al supermercato. Dean Millers è rimasto in coma e attaccato ad una macchina salva-vita dopo essere stato Travolto da una vettura guidata da una donna mentre si trovava su attraversamento pedonale fuori da un negozio a Lloret de Mar, prima che un’altra auto gli passasse ...

Cesena - Travolto da un’auto mentre cammina con la fidanzata : Andrea muore a 26 anni : Andrea Fiorellini, ragioniere di 26 anni di Piavola, è la vittima dell'incidente verificatosi ieri sulla provinciale 29 a Mercato Saraceno, in provincia di Cesena: è stato travolto da un'auto mentre camminava mano nella mano con la fidanzata, rimasta illesa. Sotto choc la comunità locale. Il sindaco Monica Rossi: "Sono sconvolta".

Travolto da un'auto mentre passeggia con la fidanzata : morto un 27enne : La vittima è stata falciata da un'auto mentre stava passeggiando a Piavola di Mercato Saraceno, nella provincia di Forlì e...

Cosenza - Matteo Travolto con l’auto da un ubriaco è in coma a 17 anni. Ultimo : “Verrò da te” : travolto da un'auto guidata da un pluripregiudicato, che era anche ubriaco al momento dell'incidente. Dal 26 maggio scorso, Matteo a 17 anni è in coma: era a bordo del suo scooter, sui cui viaggiava insieme ad un amico, quando si è scontrato con la vettura sul lungomare di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, intervenute sul posto, la macchina avrebbe azzardato un ...

Travolto da un’auto in contromano! morto istruttore di body building Marco Alberucci : Il 36enne di Sanremo, Marco Alberucci, istruttore di body building, era ricoverato da venerdì sera all'ospedale San Martino di Genova. Troppo gravi le ferite subite nel violentissimo impatto con una macchina che stava effettuando un sorpasso in contromano. Il ragazzo viaggiava in sella alla propria a Honda Cbr in direzione Ventimiglia, quando, stando ai primi accertamenti, è stato investito da un’auto contromano guidata da un uomo di 69 ...

Macerata - Travolto da un'auto mentre passeggia sul marciapiede : Gianluca muore a 22 anni : Una terribile tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Passo di Treia, frazione di Macerata, precisamente in via Sant'Ubaldo. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un giovane di 22 anni, Gianluca Alessandrini, è deceduto in seguito all'impatto con una vettura condotta da una giovane di 23 anni, originaria sempre del posto. Ovviamente le generalità di quest'ultima non sono state diffuse. Il ragazzo si trovava in compagnia di un ...

Macerata - Travolto da un’auto mentre cammina sul marciapiede : Gianluca muore a 22 anni : Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica a Passo di Treia, nella provincia di Macerata. Gianluca Alessandrini, un ventiduenne del posto, stava passeggiando con un amico su un marciapiede quando improvvisamente un’auto lo ha travolto e ucciso. Alla guida del veicolo una ragazza di ventitré anni.Continua a leggere

A1 - scende dall’auto dopo aver sbadato contro il guardrail ma viene Travolto da un tir : morto : Un uomo di 65 anni, probabilmente di nazionalità francese, è morto a seguito di un incidente verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A1 tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: sceso dalla sua auto dopo aver urtato il guardrail, è stato travolto da un tir che stava transitando sulla corsia di marcia. Traffico in tilt.Continua a leggere

Lecce - ciclista di 92 anni Travolto e ucciso sul colpo da un'automobile : Un'altra terribile tragedia della strada si è verificata questa mattina, intorno a mezzogiorno, sulla strada provinciale che collega le marine di San Cataldo (Vernole) e San Foca (Melendugno), in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, un uomo di 92 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto e ucciso da un'automobile, una Fiat Multipla per la precisione, guidata da un 36enne che viaggiava in direzione San ...

Tragedia sull'A1 : Travolto e ucciso mentre attraversa a piedi l'autostrada : È successo poco prima delle 23 di ieri, all'altezza di San Giuliano e San Donato (Milano). All'alba dello stesso giorno...

Linea Terontola-Foligno. Un treno regionale ha Travolto un’auto : Un treno regionale ha travolto un’auto. La vettura è finita in modo accidentale sui binari di un passaggio a livello

Scende da auto dopo incidente - Travolto e ucciso : dopo un banale incidente con un'altra vettura, avvenuto probabilmente a causa della pioggia e delle condizioni dell'asfalto, era sceso dall'auto per controllare. A quel punto è stato investito e ...