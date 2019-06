ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere stando ogniper buttare giù il. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videocol direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, l’esponente del M5s, Alessandro Di, che ha presentato il suo libro, Politicamente scorretto, uscito per Paper First. Qui vi proponiamo l’integrale. L'articoloDi: “Salviniper faril, M5s mantenga i nervi saldi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Travaglio intervista Di Battista: “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo, M5s mantenga i nervi saldi” - erregi69 : Travaglio intervista Di Battista: “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo, M5s mantenga i nervi saldi” - malumichi : RT @fattoquotidiano: Travaglio intervista Di Battista: “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo, M5s mantenga i nervi saldi” https… -