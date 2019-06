Toyota GR Super Sport - Avviati i collaudi dell' hypercar ibrida - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 17 giugno 2019) Non c'è modo migliore di festeggiare un primato che guardare alla prossima vittoria. Deve essere stato questo il pensiero, che a poche ore dall'affermazione alla 24 Ore di LeMans e nel mondiale Wec ha confermato l'impegno nella futura serie dedicata allee ha diffuso anche unteasera GR. La GRin pista e su strada. lo stesso ceo Akio Toyoda a mettersi al volante di un prototipo sul circuito del Fuji, mostrando per la prima volta la vettura in movimento dopo le immagini statichea concept car. La GR, che sarà prodotta anche in serie limitata omologata per l'uso stradale, adotterà un powertrain ibrido conforme al regolamento del 2021, ma le caratteristiche tecniche non sono state ancora diffuse. Nel 2018 era stato confermato l'utilizzo di un V6 2.4 biturbo benzina abbinato a dei motori elettrici per ...

