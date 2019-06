Totti | «Lascio | ma era meglio morire Il club voleva i romani fuori da tutto Chiamai

Totti : "Lascio ma non è colpa mia" : 14.12 "Ho mandato una mail al Ceo della Roma dove scrivo un po' di frasi per me inimmaginabili.Ho dato le mie dimissioni con la As Roma.Speravo che questo giorno non ci fosse, invece è arrivato, per me è molto brutto e pesante. Però viste le condizioni penso sia stato doveroso e giusto prendere questa decisione perché non ho avuto mai la possibilità operativa di lavorare sull'area tecnica con la Roma". Così Francesco Totti spiega il suo addio ...