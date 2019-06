Totti lascia la Roma | «Oggi per me è come morire | mi hanno tenuto fuori da tutto»

Totti lascia la Roma : “Mi sono dimesso ma non per colpa mia. Non mi hanno dato la possibilità di esprimermi” : La conferenza stampa di Francesco Totti al Coni. L’ex-capitano della Roma ha annunciato le proprie dimissioni da dirigente della squadra giallorossa. “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un pò di parole e un pò di frasi per me inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma. Non è stata colpa mia prendere questa decisione. Non so più che dire. Non mi hanno dato la possibilità di ...

Totti lascia la Roma : 'Mi tenevano fuori da tutto - ma potrei tornare' : 'Alla gente di Roma devo dire solo grazie, qui mi hanno sempre trattato bene. Mi dà fastidio vedere la Roma in queste condizioni. In questa città c'è grande passione, c'è un grande amore per questa squadra. Io continuerò sempre a tifare Roma, questo è un arrivederci, non è un addio'. Così Francesco Totti, durante la conferenza stampa nella quale ha ufficializzato di aver deciso di lasciare il club giallorosso da dirigente. Roma, Francesco Totti ...

Totti lascia la Roma - ecco perché : la conferenza stampa : Un addio clamoroso, che nessuno si sarebbe mai immaginato, una decisione che farà parlare per mesi. Francesco Totti e la Roma si dicono addio dopo 30 anni, vissuti in tutte le vesti, da calciatore del settore giovanile a capitano e simbolo della prima squadra fino al ruolo da dirigente occupato negli ultimi due anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo (una scelta non del tutto spontanea). Le strade di Totti e della Roma si dividono tra ...

