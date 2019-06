Totti lascia la Roma | ecco perché | la conferenza stampa

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un addio clamoroso, che nessuno si sarebbe mai immaginato, una decisione che farà parlare per mesi. Francescoe lasi dicono addio dopo 30 anni, vissuti in tutte le vesti, da calciatore del settore giovanile a capitano e simbolo della prima squadra fino al ruolo da dirigente occupato negli ultimi due anni dopo aver appeso le scarpe al chiodo (una scelta non del tutto spontanea). Le strade die dellasi dividono tra grandissime polemiche. I tifosi giallorossi sono sul piede di guerra, in un misto di rabbia e incredulità nei confronti della proprietà americana. Il popolo giallorosso è spaesato, perché dopo quella di De Rossi arriva un’altra separazione traumatica, anzi, persino peggiore. Perché se De Rossi era «Capitan Futuro»,è stato «Il» capitano, anima e bandiera di una squadra per tutta la sua ...

