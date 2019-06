Totti dice addio alla Roma | Galliani esce allo scoperto | “ai tempi del Milan lo abbiamo

sportfair

(Di lunedì 17 giugno 2019) A margine della presentazione del libro di Sacchi, l’ex ad delha rivelato di aver cercato numerose volte di portarein rossonero Nella giornata di oggi, Francescoha detto ufficialmente, facendolo nel corso di una conferenza stampa durante la quale si è tolto numerosi sassolini dscarpa. AFP/LaPresse Un fiume in piena l’ex numero dieci girosso, su cui si è soffermato anche Adrianoa margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi ‘La Coppa degli immortali’: “? Noi aidellocercato più volte, anche quando era nelle giovanili, ma lui non ha mai voluto lasciare la sua famiglia, la sua città e la sua squadra del cuore. Non ho sentito la sua conferenza stampa oggi. Spiace quanto successo per Francesco ma non voglio entrare nelle dinamiche delle altre ...

Eurosport_IT : 'Gli allenatori passano, i presidente passano, le bandiere no' ?????? Francesco Totti dice addio, anzi 'arrivederci'… - DiMarzio : #Roma, #Totti dice addio Le parole di Rosella #Sensi ?? - mauriangelini : #Totti dice che quella famosa mail di cui parlano @carlobonini e @marcomensurati c'è, che certe cose non si possono… -