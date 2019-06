Totti | Del Piero | Sarri | ecc | bandiere scomode | da sacrificare sull’altare della

Roma - conferenza stampa Totti : l’addio dell’eterno capitano LIVE : conferenza stampa Totti- Francesco Totti è pronto a dire addio alla Roma, stavolta in maniera definitiva dopo circa 30 anni di giallorosso. Un addio un po’ a sorpresa, ma maturato sicuramente da diversi dissapori con il presidente Pallotta e Baldini. Una linea di pensiero totalmente differente e un addio ormai certo e scontato. Totti ha […] L'articolo Roma, conferenza stampa Totti: l’addio dell’eterno capitano LIVE ...

Walter Veltroni : "L'addio di Totti alla Roma è la sconfitta del sentimento nel calcio" : Francesco Totti dirà addio alla Roma. Dopo due anni da dirigente ha deciso di dire basta. In una conferenza stampa in programma alle 14, il Pupone spiegherà i motivi che lo hanno spinto a lasciare, che molto probabilmente coincideranno con la sua poca influenza nelle scelte della società: come ha dimostrato la situazione allenatore e la decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi.Walter Veltroni si ...

Roma - la conferenza del possibile addio di Totti in diretta sulla Rai : Dove vedere conferenza Totti in tv e streaming – Giornata importante quella di domani, in casa Roma. Nel primo pomeriggio, infatti, Francesco Totti terrà una conferenza stampa, durante la quale chiarirà la propria posizione e farà luce sul suo futuro. Secondo i più, Totti ufficializzerà il proprio addio al club giallorosso, nonostante l’offerta da parte […] L'articolo Roma, la conferenza del possibile addio di Totti in diretta sulla Rai è ...

Addio Totti - frecciata durissima del Codacons : “Da noi non verrà rimpianto…” : Addio Totti, il Codacons va controcorrente. Domani, infatti, è prevista la conferenza stampa dell’ex capitano della Roma (diretta su Rai 2) in cui spiegherà le motivazioni della scelta. Scelta che, probabilmente, verrà mal vista da tifosi della squadra capitolina e non. Ma il Codacons, come detto, va controcorrente. Questa la durissima frecciata del presidente Carlo Rienzi: “Mentre da più parti si stracciano le vesti per la ...

Francesco Totti lunedì lascerà la dirigenza della Roma - scrivono i giornali : Francesco Totti, ex leggendario calciatore e capitano della squadra di calcio della Roma, annuncerà lunedì la sua intenzione di lasciare lo staff dirigenziale della società, di cui fa parte da quando nel 2017 ha concluso la sua carriera sportiva. La

Francesco Totti si dimette da dirigente della Roma : Lunedì pomeriggio, a quanto apprende l’ANSA, Francesco Totti annuncerà le dimissioni da dirigente della Roma. La decisione di dire addio alla società che lo ha visto crescere e diventare uomo sarà spiegata nel corso di una conferenza stampa lontano da Trigoria e convocata per il primo pomeriggio al Salone d’Onore del Coni. A due passi, quindi, da quello stadio Olimpico in cui proprio il 17 giugno 2001 il ...

Totti shock - vicino l’addio alla Roma : i motivi della rottura : Altra notizia shock che rischia di sconvolgere il mondo Roma, si profila un altro clamoroso addio dopo quello di Daniele De Rossi, stiamo parlando di Francesco Totti, la voce rischia seriamente di fare rumore. Mai da quando fa parte dei giallorossi l’ex capitano è stato così vicino dall’addio alla Roma, la dirigenza le sta provando tutte per convincerlo a rimanere ed è rimasta spiazzata dal messaggio pubblicato nella giornata ...

Totti VIA DALLA ROMA?/ Voci sul rifiuto del ruolo da dt : 'Leggo tante cose e...' : TOTTI via DALLA ROMA? L'ex capitano avrebbe rifiutato il ruolo di direttore tecnico propostogli DALLA società: la presa di posizione del Pupone.

Roma – Totti nuovo direttore tecnico? La verità dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti taglia corto: le parole dell’ex capitano giallorosso parla sui social del suo futuro ruolo nella Roma Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del futuro di Francesco Totti alla Roma: si vocifera infatti di un’offerta della società, che avrebbe proposto all’ex capitano giallorosso di ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Stanco degli inutili rumors, Totti ha deciso di zittire tutti sui social: ...

Giovanni Totti - strappo finale con Silvio Berlusconi : ecco il simbolo del suo nuovo partito : Per ora c' è un nome, un logo e un appuntamento: «L'Italia in crescita». Sfondo azzurro e una freccia tricolore rivolta verso l' alto. Giovanni Toti ha convocato un' assemblea per illustrare il suo progetto. A Roma, Teatro Brancaccio, il 6 luglio. L' intenzione non è quella di fare un nuovo partito,

'De Rossi contro Totti' - la teoria del complotto su Repubblica fa infuriare DDR : "Daniele De Rossi voleva mandare via Totti dalla Roma", è questa la tesi esposta dai giornalisti di Repubblica Carlo Bonini e Marco Mensurati, che da questa mattina sta alimentando infuocate discussioni online. La trama della vicenda sembra quella di un film: secondo quanto riportato sulle pagine del noto quotidiano sarebbe iniziato tutto la scorsa estate, quando un gruppo di senatori dello spogliatoio giallorosso, capitanato da De Rossi ma ...

De Rossi-Totti - l’amicizia più bella del calcio (finita?) : De Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe Rossi-Totti:storia di un'amiciziaDe ...

Totti - il retroscena : “Congiura di De Rossi e altri senatori della Roma contro di lui” : Si erano salutati con un lungo abbraccio e con quella frase, “non volevo“, carpita dalle telecamere. Francesco Totti e Daniele De Rossi, i due simboli della storia moderna della Roma, ora entrambi lontani dal campo e dalla fascia da capitano. Chi non voleva fare cosa? Se lo sono chiesti in tanti dopo quel video. Il quotidiano La Repubblica dà la sua versione dei fatti, partendo da una mail, datata 16 dicembre 2018, scritta dal ...

Totti saluta De Rossi - le parole dell’ex capitano della Roma sono speciali : Francesco Totti saluta De Rossi nel giorno dell’ultima partita del centrocampista con i colori della Roma: le parole dell’ex capitano giallorosso “E’ mio fratello, anche fuori dal campo. Abbiamo condiviso tantissimo con questa maglia e con questi colori. Cose belle e brutte. Siamo riusciti a portare la Roma pure sul tetto del mondo con la maglia dell’Italia“. Lo ha detto l’attuale dirigente ...