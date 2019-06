Totti dà l’addio alla Roma | “Avrei preferito morire” 

Francesco Totti - l’addio polemico alla Roma : “Tenuto fuori da tutto - mai coinvolto” : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al Ceo della Roma dove scrivo un pò di parole per me impensabili, inimmaginabili. Ho scritto: ho dato le mie dimissioni con l’As Roma, speravo che questo giorno non ci fosse mai stato, invece è arrivato questo fatidico giorno che per me è molto brutto e pesante”. Lo ha detto Francesco Totti annunciando il suo addio alla Roma in una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. ...

