TikTok è il nuovo Youtube? 5 ragioni del successo dell’app che fa concorrenza a Zuckerberg

(Di lunedì 17 giugno 2019) In futuro, tutti saranno famosi per quindici secondi. Se Andy Warhol avesse conosciuto, l’app musicale da 500milioni di utenti, probabilmente avrebbe rivisto la sua citazione. Suinfatti vengono caricati ogni giorno 30 milioni di video di 15 secondi o giù di lì, una specie di versione “permanente” delle storie di Instagram. L’app, di proprietà del colosso cinese ByteDance, è praticamente lodella Generazione Z – i fratelli minori dei Millennials – i ragazzi nati nell’era smartphone che oggi frequentano le superiori. E proprio la giovane età dei suoi utenti ha creato diversi problemi legali. Ma nonostante le multe e il blocco in India,ha tagliato il traguardo del miliardo di download: cinqueper capirne il. 1 E’ un’app giovane e ha un pubblico ancor più giovane Nata dalle ceneriMusical.ly, all’inizioera un’app ...

