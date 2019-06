' Terminator | Destino oscuro' è il film manifesto dell' Hollywood femminista post Me Too

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) 31 ottobre 2019, Halloween: i fan potranno finalmente vedere il seguito ufficiale di2: Il giorno del Giudizio, dopo tantiapocrifi e dagli incassi intermittenti, e si potrà vedere lei, Linda Hamilton, nei panni di Sarah Connor, dopo l’infelice parentesi’anodina Emilia Clarke di Trono di Spade, in: Genisys e serie tv poco riuscite: l’unica vera Sarah Connora saga.è diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto sotto il nume tutelare di James Cameron, padre fondatore del franchise, occupato in questi mesi nella difficile produzione di Avatar 2. Da mesi un’insistente campagna di marketing mostra trailer con la Hamilton protagonista, mostrata in tutte le combinazioni possibili: con bazooka, senza bazooka, con occhiali Ray-Ban, senza Ray-Ban, alle prese con nuovi moi diinquietanti come T-1000 travestiti da rider ...

