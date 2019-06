Tennis | WTA Mallorca 2019 | avanti Belinda Bencic ed Elise Mertens | fuori Katerina

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Partito il torneo WTA International di, in Spagna: sull’erba iberica oggi sono andati in scena i primi sei incontri del primo turno del tabellone di singolare femminile. Quattro le teste di serie subito in campo, tre vanno, mentre viene eliminata la cecaSiniakova, numero 8, superata dalla belga Alison van Uytvanck, che si impone in tre set con lo score di 6-2 3-6 6-3. Tutti risolti in due partite gli altri match di giornata: vittorie per la numero 3, l’elvetica, che batte 7-5 6-4 la svedese Rebecca Peterson, per la numero 4, la belga, che supera la wild card tedesca Andrea Petkovic con un duplice 6-2, e per la numero 7, la statunitense Sofia Kenin, che ha la meglio sulla belga Kirsten Flipkens per 6-2 6-3. Successi anche per l’australiana Ajla Tomljanovic, che supera la portoricana Monica Puig con lo score di 6-4 ...

WeAreTennisITA : 22 Slam 5 WTA Finals 107 titoli in totali 88% di vittorie (900V - 115P) 377 settimane in vetta al ranking 1 medagli… - TennisWorldit : Wta Birmingham - Continua la crisi di Svitolina e Sabalenka, bene Pliskova - zazoomnews : Tennis WTA Birmingham 2019: lunedì nero per le teste di serie dell’Est Sabalenka e Svitolina subito fuori -… -