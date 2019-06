Temptation Island Vip | Fabio Esposito e Marcella Esposito si sono sposati

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) La loro partecipazione alla prima edizione diVip non se la ricorda praticamente nessuno poiché durò pochissimo.Come ricordiamo, infatti,, imprenditore, manager e direttore creativo di Coconuda, apparso spesso in prima persona in alcuni spot pubblicitari dell'azienda di famiglia al fianco di personaggi famosi come Anna Tatangelo, Raffaella Fico o Vladimir Luxuria, non resistette neanche una puntata lontano dalla sua fidanzata, chiedendo subito un falò di confronto e volendo procedere con una proposta di matrimonio. La fidanzata,, non nascose una certa delusione riguardo il comportamento del fidanzato, accusandolo di non essersi messo in gioco. La coppia non apparve nemmeno nei primi falò notturni, durante i quali i fidanzati vedono i video riguardanti le loro partner e viceversa.Vip,...

trash_italiano : - Grande Fratello Vip con Signorini - Amici Vip - Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi - Temptation Island Vip Settembre is coming ?? - TemptationITA : Da lunedì 24 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la sesta e nuova edizione di #TemptationIsland! Per… - gioiania : RT @Ri_Ghetto: TRA UNA SETTIMANA TORNA TEMPTATION ISLAND E IO GIÀ NON CI STO DIETRO DALLE CORNA -