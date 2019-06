Sudanese pesta compagna e minaccia di uccidere la figlia - fermato : Federico Garau Al culmine di una lite con la donna, lo straniero l'ha aggredita e ferita in modo serio, poi ha tentato di lanciare la figlia di 4 mesi dal balcone: provvidenziale l'intervento dei carabinieri, supportati dai vigili del fuoco Prima ha aggredito la compagna, poi, al culmine del raptus di follia, ha minacciato di uccidere la figlia il 35enne Sudanese tratto in arresto stamani a Ceraso, in provincia di Salerno. Secondo ...