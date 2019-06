Stop alla finanza speculativa Deutsche Bank pronta alle nozze

Stop ufficiale alla pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei - come eliminarla del tutto : La scorsa settimana, la pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei ha fatto capolino su un numero considerevole di dispositivi. Il fastidioso annuncio è stato oggetto di numerose critiche per la sua invadente presenza e ora il produttore cinese ha deciso di ascoltarle, facendo marcia indietro. In una nota ufficiale riportata anche da GizChina, l'azienda cinese avrebbe chiesto scusa a tutti i suoi clienti in giro per il mondo per ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il profumo di Mondiale risveglia Evandro/Bruno : Stop alla serie vincente di Mol/Sorum : Un torneo leggendario, una giornata finale di gare da ricordare: a Varsavia vanno in scena due sfide spettacolari all’ennesima potenza a chiudere l’ultimo appuntamento a 4 stelle prima del Mondiale di Amburgo. Dici Mondiale e si svegliano gli ultimi due campioni del mondo brasiliani, Evandro (detentore del titolo iridato) e Bruno Schmidt (vincitore dell’edizione 2015 in Olanda). Sono loro i “giustizieri” degli ...

Smog Napoli : superato il limite di PM10 - domani Stop alla circolazione : In considerazione del superamento del limite di PM10, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un’ordinanza che impone il divieto di circolazione nella giornata di domani, dalle 15 alle 20. Il bollettino meteoambiente, emesso dall’unità operativa complessa monitoraggio e Cemec del centro meteorologico e climatologico dell’Arpa Campania, indicava nella giornata di ieri una “persistenza delle condizioni favorevoli ...

Ambiente : Stop alla plastica monouso - “a rischio 4mila posti lavoro” : L’Unione Europea ha messo al bando dal 2021 gli oggetti in plastica monouso, dalle posate alle cannucce usa e getta, ma la “riconversione non si fa da mattina a sera” e in Italia solo per la parte monouso “ci sono 4mila addetti, e quindi 4mila posti di lavoro. E’ una cosa che ci preoccupa, ci preoccupa molto“. Il plastic free e la direttiva approvata dal Parlamento europeo irrompono all’assemblea della ...

Giornata degli Oceani : Stop alla pesca a strascico nel Canale di Otranto : Istituire una zona di restrizione alla pesca a strascico nel Canale di Otranto, applicando le stesse misure adottate nella Fossa di Pomo in Adriatico nel Canale di Otranto, visto i risultati positivi ottenuti. E’ l’appello che nella Giornata mondiale degli Oceani lancia al governo la campagna internazionale Adriatic Recovery Project, coordinata da MedreAct. Non sono solo i ricercatori, ma i pescatori a toccare con mano gli effetti ...

Stupro Neymar - Stop alla promozione da parte dello sponsor della Coppa America : Lo scandalo causato dall’accusa di Stupro contro Neymar ha portato la Mastercard ad annunciare che non userà gli spot e le pubblicità nei quali compariva il numero 10 della nazionale brasiliana: “Abbiamo deciso di sospendere le iniziative di promozione che includono l’ambasciatore della nostro marchio finché l’intera faccenda non sarà risolta”, ha annunciato la multinazionale in una nota. Lunedì scorso, tre ...

Arriva lo Stop dalla legge : "Strappare le unghie a gatti è una pratica barbara e disumana" : Pina Francone Lo Stato di New York si avvia a diventare il primo negli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai gatti Strappare le unghie ai gatti è una pratica barbara ed è stata messa fuori legge. Dove? Nello stato americano di New York, che si appresta a diventare la prima realtà federale degli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai felini. La legge, ...

Sblocca cantieri - non c’è intesa tra M5s e Lega : Stop alla riunione a palazzo Chigi : Nessuna intesa sull’emendamento della Lega per fermare per due anni l’applicazione del codice per gli appalti. A quanto apprende l’Ansa, la riunione convocata a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per trovare una mediazione si è interrotta a meno di un’ora dall’inizio per le divergenze sulla norma che modificherebbe l’articolo 1 del decreto Sblocca cantieri. Fonti di governo M5s presenti all’incontro riferiscono che la Lega “ha ...

Stop alla cannabis light - tutte le falle della norma. Agricoltori in rivolta : «Siamo stati truffati» : All?indomani della sentenza della Cassazione che renderebbe illegale la cannabis light, in tutta Italia sono scattati i sequestri e il panico tra gli addetti del settore. Ma il pronunciamento...

Peste suina : Hong Kong abbatterà 4700 maiali - Stop import dalla Cina : Scoperto caso di Peste suina africana in un macello vicino al confine tra Hong Kong e Cina: per tale motivo Hong Kong abbatterà 4.700 maiali e sospenderà le importazioni di suini dalla Cina. L’animale proviene da una fattoria nella provincia meridionale del Guangdong. Hong Kong importa quotidianamente 4.000 maiali dalla Cina, a fronte dei 200 maiali che entrano nel mercato cittadino dalle fattorie locali. L'articolo Peste suina: Hong Kong ...

Stop alla vendita di cannabis light - sequestrati tre negozi in Campania : Tre negozi che vendevano cannabis sono stati sequestrati ieri sera dai carabinieri di Caserta che hanno eseguito un decreto d'urgenza di perquisizione e sequestro preventivo emesso dalla Procura...

Stop alla scuola di sovranismo : il ministero blocca così Bannon : Giuseppe Aloisi Ha avuto inizio l'iter per revocare la concessione al Dignitatis Humanae Institute della certosa di Trisulti. Niente "scuola di sovranismo" nel basso Lazio Sarebbe dovuta essere la "casa spirituale" del Bannonismo, ma con ogni probabilità la Certosa di Trisulti verrà utilizzata per altri scopi. Qualche ora fa è arrivata la notizia dell'avvio da parte del ministero competente della procedura che porta dritto alla ...

Dopo lo Stop della Cassazione alla cannabis light - ecco cosa cambia : La scheda che spiega cosa succederà adesso, perché olio, resina, inflorescenze e foglie saranno vietate e la differenza con quella terapeutica