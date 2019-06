Spice Girls | le scuse di Geri Halliwell | «Mi dispiace di essermene andata»

Adele scatenata per le Spice Girls/ Video - le immagini diventano virali : Adele scatenata per le Spice Girls: la cantante di Hello è davvero una grande fan del gruppo, fin da quando era bambina, giovedì era al concerto a Wembley

Victoria Beckham torna con le Spice Girls per un film d’animazione : stavolta la reunion è al completo : Anche se non ha preso parte al tour in scena questo mese negli stadi del Regno Unito, Victoria Beckham torna con le Spice Girls per un altro progetto, uno dei tanti previsti per la reunion della girl band. Si tratta del film d'animazione dedicato alle Spice Girls, che è stato confermato dalla presidente della Paramount Animation, Mireille Soria, in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. Si sa ancora pochissimo di questo film ma ...

Il diluvio non ferma il concerto delle Spice Girls : Nulla può fermare la reunion delle Spice Girls, neanche la pioggia torrenziale che sta devastando l'Inghilterra. L’ondata di mal tempo e le piogge torrenziali non hanno fermato i concerti delle quattro Spice Girls, che seppur bagnate fino al midollo hanno portato fino alla fine lo show all’Ashton Gate Stadium di Bristol. Baby Spice, alias Emma Bunton, ha condiviso sul suo Instagram una foto dove si mostra completamente inzuppata dopo essere ...

Barbara D’Urso - un salto negli anni '80 per la finale del GF - con le Spice Girls - Freddie Mercury e Mark Caltagirone - : Roberta Damiata Finalissima del Grande Fratello 16 con sorprese a non finire, prima tra tutte la sigla rigorosamente anni '80 Sono giorni che Barbara D’Urso con le sue stories lancia degli indizi. Una gonna di pelle, un paio di orecchini rosa, una giacca gialla. La curiosità è alle stelle e a poche ore dalla messa in onda della finale del Grande Fratello qualcosa è stato rivelato. Per la sigla della finale si farà un tuffo negli anni ...

Mel B è sempre la più scatenata delle Spice Girls : In genere si dice che con il passare del tempo, si “metta la testa a posto”, ma questo non sembra valere per Mel B: la cantante compie 44 anni il 29 maggio e sul palco, in tv o sui red carpet, dimostra che l’età adulta non ha minimamente domato il suo spirito libero (un po’ selvaggio), per fortuna. Melanie Brown, che cinque giorni fa è partita con la data zero del tour reunion con le Spice Girls, anche negli ...

Spice Girls - prosegue la protesta : ora arrivano le richieste di rimborso - : Elisabetta Esposito Le Spice Girls nell'occhio del ciclone: dopo concerto di Cardiff, i fan hanno lamentato nuovi problemi nell'acustica come già accaduto a Dublino Proteste sui social network per il concerto delle Spice Girls a Cardiff. Lo scorso lunedì il quartetto, riunito per un tour di 13 date, si è esibito al Principality Stadium. Prezzo del biglietto 96 sterline - l’equivalente di quasi 109 euro. Questi concerti rappresentano ...

Le Spice Girls in foto - : Fonte foto: InstagramLe Spice Girls in foto 1Sezione: Spettacoli Tag: Spice Girls Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini delle Spice Girls: ecco come sono oggi Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie Chisholm Ecco come sono oggi le Spice Girls. Le immagini che seguono sono tratte dai profili Instagram di Melanie ...

Video e scaletta del tour delle Spice Girls - tanto girl power ma il primo concerto è un disastro tecnico : Il tanto atteso tour di reunion delle Spice girls ha debuttato il 24 maggio al Croke Park di Dublino: Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie C si sono esibite per la prima volta nell'inedita formazione a quattro tra tanti riferimenti nostalgici agli anni d'oro della band ma qualche problema tecnico di troppo. L'entusiasmo del pubblico per il ritorno delle ragazze pepate sul palco è stato smorzato dalla costatazione di un pessimo audio, ...

La reunion delle Spice Girls non va come sperato. Problemi al concerto di Dublino - : Carlo Lanna Una pessima acustica ha fatto indignare i fan delle Spice Girls durante la prima tappa del concerto di Dublino Il 24 maggio le Spice Girls sono tornate insieme sul palco, ma senza Victoria, per il primo concerto di un tour celebrativo che tocca (solo per il momento) alcune città dell’Inghilterra. La prima tappa è stata inaugurata al Croke Park di Dublino, dove centinaia di fan, hanno atteso con trepidazione il ritorno ...

Spice Girls are back. La storica band britannica, cult negli anni Novanta, è tornata ...

Spice Girls - concerto a Dublino/ Auguri di Victoria Beckham per il tour della reunion : Spice Girls concerto, parte oggi, venerdì 24 maggio, da Dublino, la reunion del gruppo: messaggio di Auguri di Victoria Beckham per il tour.

Al via il Tour delle Spice Girls : Victoria e David Beckham inviano un messaggio - : Novella Toloni Prima il calciatore inglese ha postato sui social una dedica speciale al gruppo, poi Victoria Beckham, ex componente del gruppo, ha condiviso con i follower una foto con i suoi personali auguri alle compagne per la nuova avventura musicale Tutto è pronto per il concerto che, questa sera, segnerà il ritorno sul palco delle Spice Girls. Stasera al Croke Park di Dublino prenderà, infatti, il via il Tour ufficiale della ...