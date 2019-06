Spice Girls in tour anche nel 2020 | nell’ultima data a Londra le scuse di Geri per

optimaitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) La brevenée nel Regno Unito si è appena conclusa con l'ultimaa Wembley, il 15 giugno, ma l'appuntamento è con leinnel, con nuove date ancora da annunciare.A confermarlo dopo i rumors delle ultime settimane è stata Mel C sul palco dellaconclusiva di questo primodi reunion delletutto sold out, per la prima volta sul palco nella formazione inedita a quattro senza Victoria Beckham ma conHalliwell.Nell'ultimaal Wembley Stadium di, dopo essersi esibite in 13 date tra Irlanda, Galles, Inghilterra e Scozia, lehanno salutato il pubblico tra energia e commozione.Halliwell, la Gingerche aveva lasciato il gruppo nel 1998 per perseguire una carriera da solista rivelatasi non proprio folgorante, si è scusata per quello strappo e ha ammesso che fu un errore, sostenendo di essere stata guida una ...

lighrobert : no ma sto male raga anch'io voglio andare ad un concerto delle Spice Girls con Adele skskask - OptiMagazine : #SpiceGirls in tour anche nel 2020, nell'ultima data a Londra le scuse di #Geri per l'addio tra lacrime e famiglie… - zazoomblog : Spice Girls le scuse di Geri Halliwell: «Mi dispiace di essermene andata» - #Spice #Girls #scuse #Halliwell: -