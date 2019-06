Sostenibilità ambientale | alberi per ogni volo aereo CartOrange

blogo

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nel corso della recente convention di, la nota azienda che riunisce oltre 450 consulenti di viaggio in Italia, per bocca del suo amministratore delegato Gianpaolo Romano, ha assunto un impegno sull'importante tema della, per rendere meno gravoso l'impatto dei voli aerei sul nostro pianeta.L'obiettivo è quello di compensare le emissioni di anidride carbonica dei velivoli che solcano i cieli migliorando la trama verde della Terra, nell'ambito dell'iniziativa #4planet. In pratica, pertouracquistato verrà piantato un albero di cacao da agricoltura sostenibile in Camerun e i clienti potranno seguirne la crescita via web sulla piattaforma Treedom. Quattro i vantaggi: 1) Assorbimento della CO2 e riduzione dell'effetto serra 2) Tutela della biodiversità locale 3) Sostegno al reddito degli agricoltori e delle loro famiglie 4) ...

LTRANSPORT1 : Green Logistics Expo 2020 Fiera di Padova 18–19–20/3/20 Un evento internazionale di business, marketing, cultura, a… - HMbyrepower : Oggi la conferenza stampa di presentazione della collaborazione tra #Repower e @retake_milano per una città all’ins… - OrangeFiber : Come può la #finanza stimolare la #sostenibilità ambientale e sociale? Ne parleremo il 19-20/06 al Campus @Unicatt… -