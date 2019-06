Sono stati arrestati in Thailandia due italiani che avevano messo in piedi una truffa

Da Rihanna a Tom Cruise - «mai stati maturi» : le star che non Sono mai arrivate al diploma : Da Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star che non sono mai arrivate al diplomaDa Rihanna a Tom Cruise: le star ...

A Roma quattro ragazzi Sono stati aggrediti perché indossavano magliette del Cinema America : Ieri notte alle 4 circa del mattino quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di "Hai la maglietta del Cinema America, sei antafiscista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua". I quattro aggrediti avevano passato la serata anche in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cinema America. Bottigliate, pugni, insulti e testate ...

Ferit e Demet Sono stati insieme! Nazli reagisce malissimo : anticipazioni Bitter Sweet : Bitter Sweet anticipazioni Ferit e Demet, i due sono stati insieme Le ultime anticipazioni su Bitter Sweet hanno come protagonisti Ferit e Demet, entrambi zii di Bulut che – come ben sapete – sarà per tutta la fiction il personaggio che più di tutti muoverà l’intreccio. Vi diciamo sin da subito che è vero, Ferit […] L'articolo Ferit e Demet sono stati insieme! Nazli reagisce malissimo: anticipazioni Bitter Sweet proviene ...

Stupro Cristiano Ronaldo - gli atti Sono stati notificati al portoghese : Nei giorni scorsi si è tornato a parlare della vicenda relativa a Ronaldo, a cui dovevano essere notificati gli atti della denuncia per Stupro presentati dall’ex modella Kathryn Mayorga. Nei giorni scorsi i legali della donna, viste le difficoltà incontrate per la notifica al giocatore in Italia, avevano deciso di ritirare la denuncia inizialmente presentata nello Stato del Nevada e di rivolgersi a un tribunale federale viste le ...

Degli 850 milioni di donazioni promesse per Notre Dame - ne Sono stati versati solo il 9% : Soltanto il 9% delle promesse di donazioni per la ricostruzione della basilica di Notre-Dame devastata dall’incendio del 15 aprile sono state versate, un totale di 80 milioni su 850, secondo quanto riferito questa mattina dalla radio France Info.I versamenti effettuati provengono soprattutto da privati e sono arrivati con assegni o bonifici. Per quanto riguarda le donazioni più importanti, quella di 200 milioni della famiglia ...

?Attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman - Trump accusa l'Iran : «Sono stati loro» : l'Iran è responsabile dell'attacco alle petroliere. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox. A chi gli chiedeva come gli stati Uniti...

I corpi di due persone Sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica - a sud di Roma : I corpi di due persone sono stati trovati questa mattina all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica, a sud di Roma. L’auto, dice il Messaggero, si trovava a circa un chilometro e mezzo dalla costa, in una zona scarsamente abitata. Per

Incendio NotreDame : su 850 milioni di donazioni promesse ne Sono stati versati 80 : Soltanto il 9 percento delle promesse di donazioni per la ricostruzione della basilica parigina di Notre-Dame, devastata dall'Incendio del 15 aprile scorso, sono state versate. Si tratta di un totale di 80 milioni su 850 promessi, secondo quanto riferito questa mattina dalla radio "France Info".

Quattro candidati Sono stati esclusi dal primo dibattito televisivo per le primarie dei Democratici statunitensi : Il primo dibattito televisivo tra i candidati Democratici alle primarie per le presidenziali del 2020 negli stati Uniti sarà diviso su due serate, il 26 e il 27 giugno. Il grande numero di candidati, 24 in tutto, ha anche costretto

I problemi sulla rete Vodafone Sono stati risolti : Vodafone, che nel pomeriggio ha avuto diversi problemi sulla rete fissa e mobile, ha fatto sapere di aver risolto i propri problemi tecnici. Molti utenti in tutta Italia, verso le 15, avevano segnalato un disservizio: non riuscivano a effettuare chiamate,

Ci Sono stati scontri tra manifestanti e polizia a Memphis - dopo l’uccisione di un uomo da parte di alcun agenti : Nella notte tra mercoledì e giovedì nel quartiere proletario di Frayser a Memphis, in Tennessee, ci sono stati violenti scontri tra la polizia e circa 300 persone, che manifestavano contro l’uccisione di un uomo da parte degli agenti del Marshals

Sono bastati dei biscotti! Pace fatta tra Katy Perry e Taylor Swift : La cantante statunitense ha postato una foto sul suo profilo Instagram dove ci Sono dei biscotti al cioccolato e la scritta: "Finalmente Pace". La cuoca sembrerebbe essere proprio la collega Taylor Swift. “Peace at last”, finalmente la Pace. Tra Katy Perry e la collega Taylor Swift è tornato il sereno dopo tante frecciatine, canzoni provocatorie e reciproci dispettucci lavorativi.-- La cantante di "I Kissed A Girl" ieri notte ha ...

Ciclismo - André Greipel : “Il team ha fatto un lavoro fantastico. Sono stati intorno a me tutto il giorno” : Il velocista tedesco André Greipel, del team Arkéa Samsic, ieri non è andato oltre il 15° posto nella volata di gruppo del Giro del Delfinato, e spera di fare molto meglio domani, quando sulla carta ci sarà un’altra occasione per gli sprinter. Il suo obiettivo però è arrivare nella forma migliore al Tour de France, dove il 36enne in carriera ha vinto già 11 volte. Il tedesco ha dichiarato a cyclingnews.com: “Il team ha fatto un ...

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il caso Siri - Sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli