Softball | Europei 2019 | le convocate dell’Italia per il raduno 19 giocatrici presenti

(Di lunedì 17 giugno 2019) Sono state diramate le convocazioni effettuate dal manager dell’Italia, Enrico Obletter, in vista deglidiin programma a Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 30 giugno al 6 luglio. L’avventura delle nostrecomincerà il 20 con il, cui parteciperanno 19. Questo l’elenco delle chiamate da Obletter. Va ricordato che nella composizione finale della squadra ci dovranno essere 17, e dunque due dovranno fare le valigie prima dell’approdo in terra ceca. Andrea Howard (IF/OF, Bussolengo) Greta Cecchetti (P, Bollate) Amanda Fama (IF, Bollate) Valeria Bettinsoli (OF, Saronno) Alice Nicolini (P, Saronno) Ilaria Cacciamani (P/OF, Forlì) Lara Cecchetti (IF, Bollate) Priscilla Brandi (IF, Pianoro) Marta Gasparotto (C/IF, Bussolengo) Giulia Longhi (IF, Saronno) Laura Vigna (OF, Bussolengo) Fabrizia Marrone (OF, ...

