Skateboard | Dew Tour 2019 | Ivan Federico sfiora il podio! Punti importanti per il ranking

(Di lunedì 17 giugno 2019) Eccellente risultato in chiave Italia nella finale del Dew, prestigioso torneo diche metteva in paliopesanti per ilinternazionale (determinante per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020). In quel di Long Beach (California, USA) ben due atleti azzurri hanno agguantato l’appuntamento conclusivo, mettendo fieno in cascina in chiave qualifica a Cinque Cerchi. Hato il podio, che si è fermato ad una sola lunghezza dalla top-3, chiudendo quinto a quota 74. Ad aggiudicarsi la finale del Park al maschile è stato il brasiliano Pedro Barros (84) davanti al padrone di casa Cory Juneau e all’australiano Keegan Palmer. Ottavo ed ultimo della finale Alessandro Mazzara con 65.33 ottenuti nella seconda run. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

