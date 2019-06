Siete una coppia gay? E la proprietaria di casa gli nega l' appartamento

Ladro ucciso a Ivrea - una domanda : Siete favorevoli alla pena di morte per il reato di furto? : La vicenda del tabaccaio di Ivrea presenta risvolti di gravità che vanno perfino oltre la morte di una persona. La storia è nota: un tabaccaio, vittima di precedenti furti, in possesso di un’arma regolarmente registrata, uccide uno dei ladri che erano entrati nel suo negozio per derubarlo. La prima versione indica che il tabaccaio avrebbe sparato durante una colluttazione con i malviventi e, anche in ragione della legge approvata recentemente, ...

Il video contro le armi in Usa : «Se arriva una persona con una pistola - Siete tutti morti» : È ancora una bambina, ma è già in grado di spiegare a un gruppo di adulti, dipendenti di un’azienda, che cosa succede e come è opportuno comportarsi in caso di un attacco armato negli uffici. Lei lo sa bene: ha seguito i corsi che si tengono nelle scuole degli Stati Uniti per istruire i piccoli studenti sui pericoli della violenza armata e per informarli sulle strategie più efficaci per salvarsi dalle stragi. Il video, che si chiama Generation ...