Sicurezza energetica | accordo tra Ministero della Difesa e Terna per promuovere lo studio

(Di lunedì 17 giugno 2019) Il, Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, sottoscrivono undi collaborazione perloe la ricerca nel campo. A siglarlo sono stati il Sottosegretario allaAngelo Tofalo e il Dott. Luigi Ferraris, Amministratore delegato di, gestorerete elettrica nazionale di trasmissione in alta e altissima tensione. La collaborazione nasce dall’esigenza di accompagnare la transizionein atto che renderà necessario l’adeguamento delle reti nazionali di distribuzione e di trasmissione elettrica e l’uso delle fonti di energia rinnovabili. Lo scopo principale è quello di migliorare la resilienza del sistema di trasmissione elettrica nazionale anche attraverso la realizzazione di centri di interscambio elettrico come le smart city. In tale settore la collaborazione verterà sulla ...

