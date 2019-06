Sicilia | Toninelli a Musumeci | ' collaborazione su scelta commissario viabilità'

**Sicilia : Musumeci - 'Toninelli calamità nazionale'** : Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Con chi parliamo? Con il ministro Toninelli che è una calamità nazionale? Viene qui a dirci che le strade sono da terzo mondo e nessuno gli ha detto che in Sicilia le strade non sono di competenza della Regione, sono di competenza comunale, provinciale e statale.". Lo

Sicilia : FI - 'viadotto ss 640 a rischio - Toninelli intervenga' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli perché avvii quanto prima un’indagine sulle effettive condizioni del viadotto Maddalusa, lungo la statale 640, in provincia di Agrigento, e di intervenire presso l’A

Trenitalia : Faraone (Pd) a Toninelli - 'Dove sono i nuovi treni promessi per la Sicilia?' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Dopo oltre un anno dalla firma del contratto di servizio con trenitalia, che prevede l’aumento di chilometri di servizio e l’acquisto di circa 50 treni nuovi, questo è il biglietto da visita che i 'nostri eroi' al governo del Paese e della Regione offrono ai turisti tr

Sicilia - Salvini a Toninelli : “Non è possibile - stesse strade da 70 anni”. Su migranti : “Io processato? Ne sarò orgoglioso” : Monito del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al titolare del dicastero delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante il suo comizio elettorale a Gela per per sostenere il candidato sindaco della Lega, Giuseppe Spata. “All’amico e collega ministro Toninelli – afferma Salvini – dico rispettosamente e nell’orecchio che non è possibile che ci siano strade in Sicilia che sono le stesse da 70 anni. Devi avere ...

Danilo Toninelli a zonzo sullo sterrato in Sicilia : "Fai un bel giro d'orizzonte" - un video grottesco : Quando c'è di mezzo Danilo Toninelli, il grottesco è sempre in agguato. Anche quando, va detto, nel merito ha pur ragione. Il video che potete vedere è un estratto di una diretta Facebook del ministro delle Infrastrutture grillino, in tour in Sicilia. Un video con cui denuncia lo stato di dissesto d

Sicilia : Romano (Fi) - 'continue passerelle Toninelli sono solo visite elettorali' : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Nessuno si illuda: le costanti passerelle in Sicilia del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli non significano nulla sul fronte degli investimenti in infrastrutture: sono solo visite elettorali. Tra i tanti fallimenti del governo gialloverde a guida Salvini-Di Maio

Sicilia : Toninelli - 'migliaia di km di strade abbandonate' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Continuiamo a fare i sopralluoghi sulle strade provinciali in Sicilia. Migliaia di km totalmente abbandonate". E' la denuncia del ministro Danilo Toninelli, oggi in visita a Gela (Caltanissetta). "I Siciliani non meritano questo - dice - alle lentezza della Sicilia, c

Infrastrutture : Toninelli - 'Sicilia è lentezza e tante opere incompiute' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Se dovessi descrivere la Sicilia la definirei 'lentezza' e 'tante opere incompiute'". A parlare è il ministro delle Infrastrutture che oggi ha visito, nel pomeriggio, Gela, dove domenica si va al voto. "Gela è un comune molto importante- dice - soprattutto perché il C

Sicilia : Toninelli - 'i soldi ci sono ma rimangono fermi chissà dove' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia è la regione su cui il governo sta puntando di più. Da quando mi sono insediato, sto stimolando Anas e Rfi a fare di più. Tante volte i soldi ci sono ma rimangono fermi chissà dove". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Gela (Cal

Il ministro Toninelli torna in Sicilia : andrà alle Capitanerie di Augusta e Gela : Domani e mercoledì il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli torna in Sicilia. Poco prima di mezzogiorno si recherà in visita alla Capitaneria di porto di Augusta. Ad accoglierlo il ...