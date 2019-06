Si spaccia per bimba su Whatsapp e abusa di tre minori | arrestato

I truffatori italiani che si spacciavano per George Clooney arrestati in Tailandia : Due italiani sono stati accusati di spacciarsi per l’attore statunitense George Clooney per promuovere il proprio business nel campo della moda. I due sono stati arrestati in Tailandia dopo anni di latitanza. Francesco Galdelli, 58 anni, e Vanya Goffi, 45 anni, sono stati arrestati nella località thailandese di Pattaya, dopo che i poliziotti hanno circondato la villa di lusso in cui vivevano, lontano dalle attrazioni turistiche e dalla ...

Spaccio per aiutare mia madre! La giustificazione dello spacciatore tunisino : Arrestato dopo alcuni giorni di appostamento, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e di ben 23mila euro in contanti: “Spaccio per mandare i soldi a mia madre”. Spacciava per aiutare la madre, così si sarebbe giustificato un pusher tunisino fermato nella serata di ieri a Firenze.-- Da tempo gli uomini della squadra mobile stavano tendendo d'occhio lo straniero, che faceva ripetutamente la spola ...

Bolzano - si spaccia per medico e abusa di minori con disturbi alimentari : arrestato 50enne : Fingeva di essere un medico e arrivava anche ad approfittare della fragilità psicologica di alcune ragazze minorenni con disturbi alimentari, a lui affidate, per abusare sessualmente di loro. I carabinieri di Merano e i Nas di Trento hanno arrestato, su ordine del gip di Bolzano, un cinquantenne di Laces. L’uomo è accusato di esercizio abusivo della professione medica e di aver appunto compiuto atti sessuali con minorenni a lui affidate in cura. ...

Udine - denunciato per maltrattamenti dalla compagna : viene scoperto spacciatore : I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato ieri R.M.W, un domenicano di 30 anni residente in Italia regolarmente da molto tempo e titolare di un bar, per spaccio di droga. L'uomo è stato accusato di trafficare in droga all'interno del suo locale. Il presunto colpevole è stato fermato a seguito di un accertamento per maltrattamenti, dopo un'accurata perquisizione effettuata all'interno dei sue due ...

Giletti ospita un tale che si spaccia per Mark Caltagirone : 'La verità da Barbara D'Urso' : Nel corso della precedente puntata di "Non è l'Arena" Massimo Giletti ha fatto un annuncio spiazzante a fine puntata. Il conduttore si è diretto dietro le quinte annunciando che avrebbe incontrato, in esclusiva assoluta, Mark Caltagirone. Il Pamela Prati gate è divenuto, ormai, l'argomento principale di dibattito della maggior parte delle trasmissioni. Anche nel programma di la7 si è parlato della questione e il presentatore ha fatto un annuncio ...

Caso Prati - ecco chi è l’uomo della foto mostrata a Verissimo e spacciato per Mark Caltagirone : In attesa di vedere domani sabato 25 maggio la nuova intervista di Pamela Prati a Verissimo, un passo indietro per ricordare l’ultima “chiacchierata” fatta con Silvia Toffanin. Quando la Toffanin, ormai esasperata dai toni e dalle frasi rivelatesi poi false, chiese alla Prati di mostrarle una foto del presunto sposo Mark Caltagirone, la showgirl lo fece. Ma quello nella foto non era ovviamente Mark Caltagirone che, come ...

‘Droga spacciata per cultura’ : flash mob contro sostanze stupefacenti in libreria : Roma – “Droga spacciata per cultura”; “L’erba sbarca in libreria”; “Non mandate in fumo la cultura”; “No alla cultura della droga libera”; “Liberiamo la cultura dalla droga”: Sono gli slogan scelti da Fratelli d’Italia nel flash mob davanti alla libreria Feltrinelli-Galleria Alberto Sordi in piazza Colonna in protesta contro l’iniziativa della casa editrice ...

Mirandola - il marocchino si è spacciato per minorenne : Chiara Sarra Il marocchino che ha dato fuoco alla sede dei vigiili urbani ha detto ai carabinieri di essere minorenne. Ma è stato smascherato dai test medici Per scampare a pene più dure, il marocchino senza fissa dimora che nella notte ha appiccato il fuoco alla sede dei vigili urbani di Mirandola (Modena) si è spacciato per minorenne. Lo rivelano fonti del Viminale, secondo cui ai militari che lo hanno fermato il ragazzo ha ...

L'avvocato di Pamela Prati fa un esposto contro le sue agenti : 'Si sono spacciate per me' : Questa sera Pamela Prati sarà ospite a Live, non è la D'Urso per confrontarsi con il ricco parterre di opinionisti di Barbara D'Urso. Ad ogni modo, però, in queste ore stanno circolando delle voci davvero molto interessanti in merito al giallo della showgirl. L'avvocato di Pamela Prati, Irene Della Rocca, infatti, ha dichiarato di aver dato corso ad un esposto contro le agenti della donna, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, poiché si ...

Olio di soia spacciato per extravergine d’oliva : società fittizie e frantoi fantasma - 24 arresti. “Venduto in Italia e all’estero” : Avevano creato delle società fittizie con annessi frantoi fantasma nei quali sostenevano di produrre Olio d’oliva extravergine. Invece, quello che vendevano in Italia e all’estero era Olio di semi, di soia o di girasole, addizionato con clorofilla e betacarotene. I carabinieri del Nas di Foggia, coordinati dalla procura dauna, guidata da Ludovico Vaccaro, hanno eseguito diversi sequestri e 24 misure cautelari, diciassette delle quali a Cerignola ...

Genova - 15enne in coma da 9 mesi salvato dai medici del Gaslini : era dato per spacciato : Un ragazzo albanese vittima di un incidente stradale lo scorso anno è stato tratto in salvo dai medici dell'ospedale Gaslini di Genova: nel suo paese era stato dato per spacciato.