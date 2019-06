Sex Toys | è boom tra gli italiani | i più richiesti

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Tutti pazzi per i sex. Gliamano e acquistano gli accessori che risvegliano il desiderio e aiutano a vivacizzare l’intimità di coppia. I dati parlano di un interesse crescente su tutto il territorio nazionale, per gli articoli pensati per stimolare e rendere più piacevole la vita tra le lenzuola. A svelarlo è una ricerca di Idealo – la nota piattaforma di e-commerce italiana – che sintetizza il rapporto trae sex, partendo dalle intenzioni di acquisto dell’ultimo anno dei clienti della piattaforma. Dati particolarmente interessanti perché, quello del web, è un osservatorio privilegiato per scoprire nuove tendenze e nuove abitudini degli utenti. La possibilità di fare acquisti in piena riservatezza aiuta a sentirsi più liberi, e anche un po’ più spregiudicati nella ricerca di soddisfare i propri desideri. Spesso, quello che non si osa chiedere a un ...

