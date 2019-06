Serie B | il Pordenone giocherà alla Dacia Arena di Udine la prima storica stagione tra i

Serie B - il Pordenone giocherà le gare in casa a Udine : Pordenone Dacia Arena – Il Pordenone, società friulana promossa per la prima volta nella storia in Serie B, disputerà le gare casalinghe della stagione 2019/2020 alla “Dacia Arena” di Udine. L’accordo, comunicato dal club neroverde attraverso una nota ufficiale, è stato sancito dai vertici di Udinese e Pordenone. «Siamo molto felici di accogliere alla Dacia […] L'articolo Serie B, il Pordenone giocherà le gare in casa a Udine è stato ...

Serie C - il Pordenone domina la Juve Stabia in Supercoppa : la Paganese retrocede in Serie D : La Serie C continua a regalare spettacolo ed emozioni. Il Pordenone di Tesser si aggiudica la Supercoppa di Serie C, la squadra friulana ha battuto 3-0 la Juve Stabia grazie alle reti di Candellone, De Agostini ed un’autorete. Si è giocato anche il playout del campionato di Serie C, si salva il Bisceglie, retrocede la Paganese dopo uno scoppiettante 4-3. Apre le marcature Starita dopo 2′, poi il pareggio al 9′ con ...

La Lega Pro entra negli eSport : questa settimana al via il primo torneo "eSupercup Serie C" tra Pordenone - Juve Stabia e Virtus Entella : La popolarità degli eSport è ormai sotto gli occhi di tutti tanto da essere considerati sport a tutti gli effetti, ricorderete che si è anche discusso in passato riguardo la loro introduzione tra le discipline olimpiche.Sempre più realtà si stanno aprendo alle competizioni eSport e, tra queste, ora troviamo la Lega Pro, dove si disputa il campionato di terza divisione. La Serie C, dunque, entra ufficialmente nel mondo degli eSport.Per la Lega ...

Pordenone - il sogno continua : Serie B conquistata - ora la costruzione dello stadio : Una grande cavalcata, culminata con la conquista della Serie B. Entusiasmo a mille per il Pordenone, che la prossima stagione giocherà per la prima volta nella sua storia tra i cadetti. La squadra questa mattina è stata accolta al municipio dal sindaco Alessandro Ciriani e dall’assessore allo sport Walter De Bortoli. Ecco le parole del primo cittadino. “Una ‘convocazione’ in municipio ? Siete riusciti a far ...

Pordenone promosso in Serie B - è la prima volta dei “ramarri” : la festa dei neroverdi [FOTO] : 1/16 Antonio Ros/LaPresse ...

Serie C - i risultati della 37giornata : Pordenone promosso in Serie B : Girone A Tutto rimandato all'ultima giornata, per quanto riguarda il verdetto più importante del Girone A di Serie C: l'Entella non molla e batte anche la Juventus U23, così il Piacenza non può ancora ...

Pordenone - storica promozione in Serie B : Per la prima volta nella sua storia il Pordenone è promosso in Serie B . La squadra allenata da Attilio Tesser, alla terza vittoria del campionato di C dopo quelle con Novara e Cremonese, ha ottenuto ...

Promozione storica del Pordenone in Serie B : è la prima volta : Per la prima volta nella sua storia il Pordenone è promosso in Serie B . La squadra allenata da Attilio Tesser, alla terza vittoria del campionato di C dopo quelle con Novara e Cremonese, ha ottenuto ...

Il Pordenone batte la Giana Erminio ed è promosso in Serie B : prima volta per i neroverdi : Pordenone - Il Pordenone supera 3-1 la Giana Erminio e vola per la prima volta nella sua storia in Serie B . Succede tutto nel primo tempo: neroverdi avanti con Candellone , raddoppio di Ciurria , ...

Serie C - storico Pordenone : vince e ottiene la prima promozione in B : La festa era pronta da settimane, ma serviva una vittoria per stappare lo champagne. E il successo è arrivato, nemmeno troppo sofferto. Con il 3-1 rifilato alla Giana Erminio il Pordenone ha ...