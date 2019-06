ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 giugno 2019) La prima mondiale di “Romeo & Giulietta” a Verona e le contestazioni dei circoli gay in merito alle sue uscite sui social. La passione per la politica e per i tatuaggi. Il ruolo di direttore artistico, da ucraino a russo, del nuovo centro coreografico statale di Sebastopoli., uno dei più grandi e talentuosi ballerini del nostro tempo per magnetismo e naturalezza tecnica, proprio non ci sta a farsi etichettare. Non è il bad boyinternazionale, non è il ribelle che rifiuta le regolepacifica convivenza né tanto meno l’che i media hanno dipinto. “Non mi riconosco nei fiumi di parole che sono stati scritti. Vado avanti per la mia strada. Sono un artista e la mia carriera prosegue nella direzione che desidero. La prossima tappa davvero importante sarà l’interpretazione di Romeo all’Arena di Verona In un allestimento e una coreografia grandiosi. ...

dsDanceSide : Sergei Polunin, il bad boy della danza si racconta a FQMagazine: “Mai stato omofobo - Il Fatto Quotidiano - Cascavel47 : Sergei Polunin, il bad boy della danza si racconta a FQMagazine: “Mai stato omofobo. Io ho solo parlato della danza… - perutora : ?? Sergei Polunin // Caruso (Luciano Pavarotti) ?? -