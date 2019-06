Serbia-Austria | Europei Under21 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di lunedì 17 giugno 2019) Seconda giornata di gare aglidi calcio under-21, dove la temibile Germania inizierà in suo cammino affrontando alle 21 la Danimarca, con il programma verrà aperto invece alle ore 18.30, dal confronto tra ladel neoacquisto del Real Madrid Luka Jovic e l'del centrocampista Kevin Danso, per un match che potrebbe far uscire una possibile sorpresa del torneo, ma che sarà anche un confronto tra alcuni talenti molto promettenti. Il fischio d'inizio sarà alle ore 18.30, presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, e a trasmettere la partita sarà la Rai, sul canale Rai 2, rigorosamente in diretta, con lodisponibile gratuitamente sulla piattaforma Rai Play. Il programma della partita:under-21 Ore 18.45Rai 2, Rai Play

