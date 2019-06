Scrub | fatelo prima di prendere il sole

gqitalia

(Di lunedì 17 giugno 2019) Con l'arrivo dei weekend al mare o del dolce far niente a bordo piscina, l'esposizione alnecessita una preparazione della pelle con un alleato, spesso ignorato: lo. La pelle dell'uomo, rispetto a quella delle donne, è naturalmente più spessa, con più collagene e più sebo e con meno idratazione. Per questo ha bisogno di prodotti mirati delle skincare, anche quando si parla di, ovvero l'esfoliante, con granelli dalle proprietà nutritive e restitutive, indispensabile per preparare la pelledi esporla al. La missione di questa pasta è infatti quella di rimuove le cellule morte e, di conseguenza, di permette alla pelle di assorbire meglio qualsiasi attivo, e questo vale sia per le creme idratanti, che danno un effetto maggiormente levigante, sia per le creme solari. È infatti universalmente noto che chi ...

VanityFairIt : Fatelo prima! -