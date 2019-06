Scontrino elettronico 2019 dal 1° luglio | cosa cambia | come funziona | bonus | esoneri

Scontrino elettronico : dal 1 luglio esonerate diverse categorie - come i tassisti : Il prossimo 1 luglio entra ufficialmente in vigore la normativa fiscale sullo Scontrino elettronico. Per incentivare la richiesta del documento fiscale, il governo giallo-verde come sappiamo da tempo ha collegato allo Scontrino una vera e propria lotteria. D’altra parte, non tutte le categorie saranno tenute a rispettare l’obbligo di emissione dello Scontrino elettronico. Le categorie esenti dall’obbligo Il Ministero dell’Economia e delle ...

Scontrino elettronico - esonerate alcune categorie : per chi non sarà obbligatorio : Con un decreto firmato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sono state stabilite le categorie che verranno esentate dall'obbligo dello Scontrino elettronico: si tratta di tabaccai, giornalai, tassisti e agricoltori. L'esonero, fino al 31 dicembre 2019, riguarderà anche i soggetti che effettuano operazioni 'marginali'.Continua a leggere

Arriva lo Scontrino elettronico : ecco chi non sarà obbligato a emetterlo : L'obbligo di emissione dello scontrino elettronico, la novità che entrerà in vigore dal 1° luglio 2019 con lo scopo di semplificare il registro fiscale e di contrastare l'evasione, non dovrebbe riguardare alcune categorie. Fra queste tabaccai, benzinai e tassisti, ma anche chi vende cartoline e souvenirs, dolci, gelati o caldarroste.

Scontrino elettronico 2019 : come funziona e quando entra in vigore : Scontrino elettronico 2019: come funziona e quando entra in vigore Dopo la fattura elettronica in arrivo lo Scontrino elettronico: entrerà in vigore dal 1° luglio 2019, ma non per tutti. Lo stabilisce un articolo della bozza del decreto fiscale correlato alla Manovra 2019. Servirà sia ai commercianti, sia ai clienti finali, anche ai fini della dichiarazione dei redditi. Tuttavia c’è già chi, come Confcommercio, vuole prorogare l’avvio della ...

