Scherma | Europei 2019 oggi | programma | orari e tv lunedì 17 giugno Tutti gli azzurri

Scherma - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si svolgeranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti. Il programma delle gare si articolerà su sei giornate, le prime tre saranno ...

Elisa Di Francisca/ Prima degli Europei di Scherma l'intervista TV - Belve - : Elisa Di Francisca sarà ospite di 'Belve' in onda nella seconda serata sul canale Nove, l'intervista di Francesca Fagnani.

Scherma - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. L’importanza delle prove a squadre in chiave Tokyo 2020 : Gli Europei di Scherma previsti a Dusseldorf da lunedì a sabato prossimo rappresentano un primo vero banco di prova importante in ottica Tokyo 2020, tenendo conto del fatto che la qualificazione passerà soprattutto dalla prova a squadre per avere il numero massimo di atleti presenti in Giappone pure a livello individuale. Ma attenzione: la vera svolta si potrà avere solamente ai Mondiali di Budapest, che assegneranno un punteggio molto più alto ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti del fioretto maschile. Chi può battere gli azzurri? : L’Italia punta ad essere nuovamente assoluta protagonista nel fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma. Nella gara che aprirà la rassegna continentale di Düsseldorf (Germania) i nostri portacolori partiranno come principali favoriti della gara individuale e c’è la concreta possibilità di vedere per il terzo anno consecutivo due azzurri salire sul podio. I riflettori saranno puntati ovviamente su Alessio Foconi, campione del mondo in carica ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti del fioretto maschile. L’Italia schiera un poker d’assi ed è la nazione da battere : Sgombriamo il campo da equivoci: sarà l’Italia la nazione da battere agli imminenti campionati Europei di Dusseldorf nel fioretto maschile. Perché? Perché può schierare quattro atleti tra i primi 8 del ranking, perché è la nazione che ha conquistato più titoli Europei a livello individuale dal 1981, perché il solo Cassarà ne ha vinti quattro dal 2002 e perché nella ‘stagione regolare’ di Coppa del Mondo ha conquistato 3 tappe e ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti della sciabola maschile. Max Hartung a caccia del terzo titolo consecutivo - l’Italia punta su Luca Curatoli : Agli Europei 2019 di Scherma il tedesco Max Hartung andrà a caccia del terzo titolo consecutivo nella sciabola maschile. A Düsseldorf, nella gara che si svolgerà mercoledì 19 giugno, il 29enne di Dormagen partirà come principale favorito, considerando i risultati stagionali e anche il fattore casa, visto che avrà il completo supporto del pubblico. Hartung è stato infatti grande protagonista in Coppa del Mondo, centrando due successi, a Madrid e ...

Scherma : Europei 2019 - le favorite della sciabola femminile. Non solo Kharlan e Velikaya. Italiane pronte al “colpaccio” : Delle ultime undici edizioni, loro ne hanno vinte nove, in combo: solamente le sorprese Kormilitsyna (2010, Lipsia, tra l’altro proprio in Germania) e Kakhiani (giornata della vita a Tbilisi, 2017) sono riuscite a conquistare il titolo europeo individuale di sciabola femminile, dal 2008, senza chiamarsi o Sophia Velikaya, dalla Russia con classe, o Olga Kharlan, dall’Ucraina con furore. Le due più grandi fuoriclasse dell’ultimo ...

Scherma - Europei 2019 : le favorite della spada femminile. Lehis per il bis - Navarria - Popescu e Kolobova la sfidano : Quattro grandi pretendenti al titolo nella spada femminile agli Europei 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Düsseldorf (Germania) da lunedì 17 a sabato 22 giugno. In quest’arma ci attende una grande sfida per la vittoria, con quattro atlete che hanno lasciato il segno in questa stagione di Coppa del Mondo e partiranno quindi come favorite. Partiamo dall’estone Katrina Lehis, che punterà a bissare l’oro dello scorso anno. L’unico podio ...

Scherma - Europei 2019 : i favoriti della spada maschile. Borel per il poker - gli azzurri cercano la prima vittoria stagionale : La manifestazione ha fatto fatica a trovare la sua collocazione e il suo sbocco ideale, ma oggi, diremmo in realtà dal nuovo millennio, è davvero l’antipasto gustoso del Mondiale. Il campionato Europeo di Scherma scatterà lunedì prossimo a Dusseldorf, si svolgerà dal 17 al 22 giugno presso il padiglione fieristico della capitale della Renania-Vestfalia, e rappresenta l’ennesimo step nel percorso di qualificazione olimpica ai Giochi ...

Scherma - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Presenti Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo : Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si terranno a Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Terminata la regular season della Coppa del Mondo, i migliori atleti del circuito torneranno a sfidarsi in pedana per conquistare il titolo continentale. L’Italia lo scorso anno portò a casa otto medaglie e gli azzurri sono pronti ad essere nuovamente grandi protagonisti, volendo confermare la grande tradizione di questa specialità in ambito ...

Scherma – Verso gli Europei 2019 : ufficializzati gli azzurri per Dusseldorf : ufficializzati gli azzurri convocati per gli Europei di Scherma 2019 in programma a Dusseldorf Sono state ufficialmente diramate questo lunedì le convocazioni per la delegazione azzurra che rappresenterà l’Italia ai Campionati Europei Dusseldorf 2019. La rassegna continentale si svolgerà da lunedì 17 a sabato 22 giugno presso il padiglione fieristico della capitale della Renania-Vestfalia e rappresentano l’ennesimo step del ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : Matteo Cicinelli decimo nel ranking round di Scherma : A Pontevedra, in Spagna, si è tenuto oggi il ranking round di scherma della finale maschile degli Europei junior di Pentathlon moderno: il migliore degli azzurri è Matteo Cicinelli, attualmente decimo, mentre tutti gli altri azzurrini sono nella parte bassa della classifica. Domani la conclusione della gara con le prove di nuoto, equitazione e laser run. Decima posizione per Matteo Cicinelli, con 20 assalti vinti e 15 persi, che totalizza 220 ...