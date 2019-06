Scherma | Europei 2019 | Irene Vecchi si ferma ai piedi del podio L’azzurra sconfitta ai

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : due medaglie azzurre! Foconi e Garozzo volano in semifinale! Irene Vecchi ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20: Appuntamento alle 16.55 per l’assalto dei quarti di finale di Irene Vecchi, che se la vedrà con la vincente dell’assalto tra l’ungherese Marton e la spagnola Martin-Portugues. 16.18: Irene Vecchi AI quarti DI finale! La sciabolatrice toscana ha sconfitto 15-11 la spagnola Laia Vila. 16.17: Eliminata purtroppo Rossella Gregorio. La campana è stata sconfitta 15-10 dalla ...

16.10: 16.06: Sono in pedana Irene Vecchi e Rossella Gregorio. 15.56: Manca poco all'inizio degli ottavi di finale della sciabola femminile. Irene Vecchi e Rossella Gregorio sono nella parte bassa del tabellone e potrebbero ritrovarsi contro in semifinale. 15.25: Appuntamento alle 16.10 con gli assalti delle due azzurre. Irene Vecchi contro la spagnola Laia Vila, mentre Rossella Gregorio ...

Europei Scherma 2019 – Due medaglie assicurate per gli azzurri : Garozzo e Foconi in semifinale a Dusseldorf : Garozzo e Foconi in semifinale agli Europei di Scherma 2019: due medaglie assicurate per gli azzurri Sono iniziati oggi a Dusseldorf gli Europei 2019 di Scherma. Gli italiani hanno subito regalato ai loro tifosi importanti risultati, mettendo nel bottino azzurro le prime due medaglie della rassegna. Alessio Foconi e Daniele Garozzo hanno infatti staccato il pass per le semifinali di fioretto maschile, assicurandosi così un posto sul podio. ...

Scherma - Europei 2019 : Irene Vecchi e Rossella Gregorio agli ottavi - fuori Martina Criscio : Irene Vecchi e Rossella Gregorio avanzano agli ottavi nella sciabola agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Le due azzurre, che si erano qualificate direttamente ai sedicesimi dopo l’ottima prestazione nella fase a gironi, hanno battuto entrambe 15-5 le proprie avversarie, superando così agevolmente il turno. Vecchi ha sconfitto la greca Marina Paizi e affronterà la spagnola Laia Vila, mentre Gregorio ha ...

Scherma - Europei 2019 : Daniele Garozzo ed Alessio Foconi a medaglia. Si sogna una finale azzurra : Arrivano le prime medaglie per l’Italia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Nella prova del fioretto maschile, Daniele Garozzo ed Alessio Foconi sono già certi di salire sul podio. Il sogno è quello di una finale tutta azzurra, ma prima i due fiorettisti italiani dovranno vincere la loro semifinale (dalle ore 18.00). Ottimo assalto di Daniele Garozzo, che ha sconfitto per 15-10 il polacco Andrzej Rzadkowski. Un ...

15.00 Passiamo alla sciabola, dove iniziano ora gli assalti dei sedicesimi con tre azzurre in gara: Vecchi contro la greca Paizi, Gregorio contro l'ungherese Katona e Criscio contro la rumena Pascu. 14.58 In semifinale Daniele Garozzo affronterà il francese Enzo Lefort, che ha battuto 15-11 il ceco Alexander Choupenitch, mentre Alessio Foconi sfiderà il russo Alexey Cheremisinov, che ha ...

Scherma - Europei 2019 : Vecchi - Criscio e Gregorio ai sedicesimi. Eliminata Sofia Ciaraglia : Sono tre le sciabolatrici azzurre qualificate per i sedicesimi di finale. Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio ritorneranno tra poco in pedana per il primo assalto nel tabellone ad eliminazione diretta. Eliminata, invece, Sofia Ciaraglia, che non ha superato il primo turno dopo la fase a gironi. Irene Vecchi è stata perfetta nel girone, con risultati che l’hanno portata ad essere la terza testa di serie. La toscana affronterà ...

Scherma - Europei 2019 : Alessio Foconi e Daniele Garozzo ai quarti di finale. Giorgio Avola sconfitto nel derby azzurro : Alessio Foconi e Daniele Garozzo si qualificano per i quarti di finale nella prova di fioretto maschile agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Per i due azzurri si avvicina la zona medaglia, infatti basterà una vittoria nel prossimo assalto per avere la certezza di salire sul podio. Bella vittoria di Foconi, che ha superato il francese Erwann Le Pechaoux, numero undici del ranking mondiale, con il punteggio di 15-10. ...

14.03 Daniele Garozzo vince 15-9 il derby azzurro con Giorgio Avola e va a i quarti. 13.57 Nel derby azzurro, Garozzo è invece avanti 8-5 contro Avola. 13.55 VINCE FoconiIII!!!!!!!!!!! GRANDE!!!!!!!! Il campione del mondo in carica batte 15-10 il francese Erwann Le Pechoux, nonostante un problema fisico che lo ha costretto allo stop nella prima parte. L'azzurro vola così ai quarti, 13.54 ...

Scherma - Europei 2019 : derby Garozzo-Avola agli ottavi. Bene Foconi - eliminato Cassarà : Sono tre gli azzurri che accedono agli ottavi di finale nella prova di fioretto maschile agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno superato anche il secondo turno, mentre si è arrestato il cammino di Andrea Cassarà. Purtroppo negli ottavi andrà in scena un derby italiano, visto che in pedana si affronteranno Daniele Garozzo e Giorgio Avola. Il primo ha sconfitto il russo ...

Scherma - Europei 2019 : tutti i fiorettisti azzurri superano il primo turno - bene Daniele Garozzo : tutti e quattro i fiorettisti azzurri in gara superano il primo turno agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). I nostri portacolori, tra i principali favoriti della vigilia, non hanno deluso le aspettative, avanzando compatti ai sedicesimi di finale. Vittoria netta di Daniele Garozzo, che travolge 15-5 l’israeliano Mark Perelmann. Assalto dominato dal campione olimpico di Rio, che si è sbarazzato ...

Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della prima giornata 12.00: Poker azzurro ai sedicesimi di finale. Avola supera 15-7 il croato Komsic. 11.58: Avola allunga agevolmente sul 12-6. 11.55: Avola si porta nettamente avanti sul 10-3. 11.50: Avola allunga sul 6-2, complice anche un cartellino rosso per Komsic. 11.49: 3-2 per Avola contro Komsic. 11.41: Tra poco ...