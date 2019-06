Sarri alla Juventus | i napoletani insorgono | “cancellate il termine Sarrismo! Offensivo e

Sarri alla Juve - la petizione dei tifosi azzurri : “Cancellare termine ‘Sarrismo’ da Treccani” : Non solo la rimozione di una targa celebrativa in un quartiere napoletano, ma anche quella del termine ‘Sarrismo‘ dalla Treccani. E’ questa la singolare petizione lanciata sul portare change.org successivamente all’ufficialità di Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Ecco cosa si legge sul portale. “Nel 2018 l’Istituto Enciclopedico Treccani ha introdotto nella propria enciclopedia il termine ...

Chiariello sul passaggio di Sarri alla Juventus : “Non è un traditore ma ha ferito questo di lui” : Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21 ha commentato il passaggio alla Juventus di Maurizio Sarri su Twitter: “Sapevo che Sarri non avrebbe rifiutato una proposta così importante della Juventus. Scelta professionale che ci sta per uno che solo 7 anni fa era stato esonerato a Sorrento. Per me il traditore è uno come Higuain per le modalità, ma mi ferisce l’incoerenza dell’allenatore. Da oggi sarai mio amato nemico ...

Sarri alla Juve - a Napoli non l’hanno presa bene : rimossa targa celebrativa in un quartiere partenopeo : Sarri alla Juve è la notizia di oggi. Ma, lo si sapeva, non è stata presa molto bene dai tifosi napoletani. La dimostrazione non solo con pensieri o parole, ma con i fatti. Infatti, una targa celebrativa per il tecnico toscano che era stata apposta in via Silio Italico nel quartiere napoletano di Bagnoli è stata rimossa dopo l’ufficializzazione del passaggio dell’ex allenatore azzurro ai bianconeri. La targa era stata messa ...

Dopo l’ufficialità di Sarri alla Juventus spunta una petizione dei tifosi del Napoli - i dettagli : “La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva, per estensione, l’interpretazione della personalità di Sarri come espressione sanguigna dell’anima popolare della città di Napoli e del suo tifo”. Questa la definizione che la Treccani ha dato al “Sarrismo” quando ha inserito questo termine nella sua enciclopedia nel 2018. E così, Dopo il ...

Chelsea - Marina Granovskaia commenta l’addio di Sarri : “dopo l’Europa League ha deciso. Voleva stare vicino alla famiglia” : Maurizio Sarri lascia il Chelsea e diventa il nuovo allenatore della Juventus: Marina Granovskaia spiega i motivi alla base dell’addio del tecnico italiano Nelle ultime ore la Juventus e il Chelsea, con un comunicato quasi congiunto, hanno svelato il futuro di Maurizio Sarri: l’ex allenatore di Empoli e Napoli sarà bianconero. Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich al Chelsea, ha spiegato le ragioni ...

Sarri alla Juve - il rapper Anastasio : “Eri il mio condottiero - ma sei andato con loro…” : “Maurizio, parlo a te: eri il mio condottiero, depositario di valori che forse ancora ti appartengono, ma non sei più simbolico. Dove c’era un Comandante vedo solo un uomo molto bravo a organizzare una squadra di ragionieri. Sei andato con loro, col potere che giocavamo a sfidare“. Lo scrive su Facebook il cantante Anastasio, commentando il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Prima della sua partecipazione e ...

Sarri alla Juve - il benvenuto di Cabrini : “adesso grandi risultati” : “Sarri alla Juve? Mi auguro che faccia bene. La Juventus è un ambiente che devi gestire e saper accettare, per il fatto che è un vincente e quindi anche tu devi esserlo. Questa è la prima caratteristica che devono avere i giocatori e gli allenatori che arrivano a Torino”. E’ il commento a caldo di Antonio Cabrini, leggendario ex difensore della Juventus negli anni ’80, ai microfoni di LAPRESSE che parla ...

L’ascesa di Maurizio Sarri - dall’Eccellenza alla Juventus : adesso l’alba di una nuova era - cambio storico ed inedito : Mancava sola l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, si conclude la telenovela del nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha annunciato l’accordo con Maurizio Sarri che lascia il Chelsea dopo appena una stagione. Il tecnico è stato protagonista di una scalata impressionante, dalla Serie D alla panchina della Juventus il passo è stato breve, un salto guadagnato tramite la competenza di un allenatore che ha ...

Sarri alla Juve - Mattioli ("Non sarà lui il nuovo allenatore") e Paganini ("Juve cerca altro") di Rai Sport lo escludevano fino a poche ore prima : Oggi pomeriggio, a Borsa chiusa, è arrivata l'ufficialità: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Si è conclusa così, in una calda domenica di giugno, una delle più appassionanti (sic) soap opera del giornalismo Sportivo degli ultimi anni. Dopo l'addio di Massimiliano Allegri (deciso dal presidente del club bianconero Andrea Agnelli), sono iniziati a circolare i rumors sul nuovo tecnico della Signora. I nomi fatti sono stati ...

Sarri ufficiale alla Juventus. La fine di una telenovela : Sarri ufficiale alla Juventus. La fine di una telenovela alla fine il tanto atteso annuncio è arrivato. In un pomeriggio domenicale di giugno, quando meno te l’aspetti: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Questo triplice fischio sancisce la fine di una telenovela cominciata un mese fa, a campionato non ancora terminato. Una spy story per certi versi, che ha accostato alla panchina bianconera un po’ tutti ...

Sky : c’è il like di Dybala al Tweet dell’annuncio di Sarri alla Juve : Uno dei cuoricini al Tweet con cui la Juventus comunica che Maurizio Sarri è il suo nuovo allenatore è quello di Paulo Dybala. Il gradimento manifestato dal giocatore Juventino è così commentato a Sky Sport 24 da Riccardo Trevisani: “Dybala è uno dei giocatori che aveva maggiormente bisogno di un cambio tecnico dopo una stagione molto complicata dovuta alle incomprensioni con Allegri e anche al ruolo in cui ha giocato. Dybala deve stare ...

Sarri alla Juve - Anastasio si sfoga : 'Sei andato col potere che sfidavamo' : Adesso è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha risolto il contratto che lo legava al Chelsea per intraprendere l'avventura in bianconero, come ampiamente previsto da giorni da parte dalla quasi totalità degli esperti di calciomercato. La notizia ha inevitabilmente suscitato reazioni di rammarico da parte di molti tifosi del Napoli, rimasti sentimentalmente legati all'ex tecnico azzurro anche dopo ...

Sarri alla Juventus - il messaggio d’addio del Chelsea : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus, prima il comunicato dei bianconeri poi quello del Chelsea che saluta l’allenatore. “I due club hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri con il Chelsea FC, che era valido ancora per due anni”, si legge nel comunicato del Chelsea. Poi vengono riportate le parole della plenipotenziaria del club londinese, Marina ...