Sardegna | il flop del Pd e del centrosinistra che perde voti e Cagliari

(Di lunedì 17 giugno 2019) Pina Francone Dopo otto anni, il centrodestra riconquista il capoluogo di regione per un pugno di. La scelta sbagliata di Zedda condanna i dem Ha lasciato la fascia tricolore da sindaco diper correre alla guida della regionee ha perso (sconfitto dal candidato del centrodestra Christian Solinas) due volte, perché il capoluogo sardo, oggi, ha un nuovo primo cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Insomma, quella di Massimo Zedda – per il Pd e il– è stata una scelta sbagliata e fallimentare. Dopo otto anni, il centrodestra (allargato) riconquista Casteddu per una manciata di: per l'esattezza, 1672 (su 134mila aventi diritto al voto). Sul risultato finale, oltre alla scellerata decisione dell'ex primi cittadinotano, ha pesato anche l'astensionismo, ma questa è una costante che penalizza tutti. L'affluenza, infatti, si ...

DRAGONE85 : Si Zedda farebbe bene a ritirarsi, ma per fortuna del cdx non lo FARà, sarà l' icona della peggior sinistra radical… - youtgnet : AFFLUENZA FLOP A CAGLIARI: UN ELETTORE SU DUE NON VA A VOTARE Alle urne solo il 51,7% degli aventi diritto. Tutti i… - valentina_mulas : Beh, se anche dopo l'evidente flop del consiglio regionale, ve li mettete anche nei comuni, cari miei conterranei,… -