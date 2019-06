Sardegna | Cagliari al centrodestra ma il centrosinistra vuole ricontare le schede Male

Elezioni comunali Sardegna : a Cagliari il Pd chiede il riconteggio dei voti : C'era attesa per capire quali potessero essere i risultati delle Elezioni amministrative in Sardegna. Alla fine a Cagliari ha prevalso, per una manciata di voti, il centro-destra. Tuttavia lo scarto è talmente minimo che il Partito Democratico conta di chiedere un riconteggio che possa, eventualmente, servire a scovare errori nei dati o ad acquisire quei voti che, di fatto, permetterebbero di portare le Elezioni al ballottaggio. Si tratterebbe ...

Risultati elezioni comunali Sardegna 2019 : chi ha vinto a Cagliari e Sassari : Risultati elezioni comunali Sardegna 2019: chi ha vinto a Cagliari e Sassari È stata una competizione elettorale per certi versi “esaltante”, per l’incertezza del risultato e il testa a testa che si è risolto solo con i dati delle ultimissime sezioni. Nel capoluogo della regione Sardegna la spunta il centrodestra, sbancando Cagliari già al primo turno. Una vittoria forse inaspettata (dopo 8 anni di amministrazione ...

Amministrative in Sardegna - Cagliari e Alghero al centrodestra. Centrosinistra chiede riconteggio : Il centrodestra avanza ancora in Sardegna e dopo otto anni riconquista Cagliari, citta' andata anticipatamente alle urne per la scelta dell'ex sindaco Massimo Zedda, sconfitto alle regionali dalla Lega-Psd'Az di Christian Solinas, di optare per il seggio in Consiglio regionale. Il centrodestra strappa anche il governo di Alghero al Centrosinistra, che invece conquista Sinnai, altro Comune dell'area metropolitana di Cagliari con oltre 15mila ...

Sardegna - il flop del Pd (e del centrosinistra) che perde voti e Cagliari : Pina Francone Dopo otto anni, il centrodestra riconquista il capoluogo di regione per un pugno di voti. La scelta sbagliata di Zedda condanna i dem Ha lasciato la fascia tricolore da sindaco di Cagliari per correre alla guida della regione Sardegna e ha perso (sconfitto dal candidato del centrodestra Christian Solinas) due volte, perché il capoluogo sardo, oggi, ha un nuovo primo cittadino di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu. Insomma, ...

Elezioni Sardegna - lo spoglio e i risultati : il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : È un testa a testa fino all’ultima scheda alle Elezioni comunali di Cagliari dove per ora resiste il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,4%, mentre il centrosinistra con Francesca Ghirra segue al 47,5%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2%. È il risultato ancora incerto tra i 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in Sardegna: il primo test per la giunta regionale di centrodestra ...

