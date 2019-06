Sanità | Un anno di attesa per esami clinici | Cipolletti M5S | non può diventare normalità

La ministra Giulia Grillo minaccia : “Se ci saranno nuovi tagli alla Sanità mi dimetto” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, si dice pronta a dimettersi nel caso in cui ci siano nuovi tagli alla sanità: "Io non parteciperò all’ennesima mannaia sulla sanità pubblica". Rispondendo a chi le chiede se sarebbe anche pronta a dimettersi, Grillo aggiunge: "Sicuramente sì. Questo lo posso dire con certezza".Continua a leggere

Sanità - Giulia Grillo : “Non ci saranno tagli. Clausola finanziaria voluta dal Mef è politicamente irricevibile” : “In queste ore sta circolando una bozza del Nuovo Patto per la salute che contiene all’articolo 1 una Clausola finanziaria che vincola l’incremento del Fondo previsto nella legge di bilancio 2019 (2 miliardi in più per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021) ‘al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macroeconomico’. Questa Clausola per me è inaccettabile e voglio precisare che è stata voluta dagli ...

Notre Dame - un mese e mezzo dopo l'incendio un disastro sanitario : cosa hanno trovato nel corpo dei residenti : Allarme sanitario a Parigi per i residenti della zona di Notre Dame. Le autorità francesi hanno invitato le famiglie che vivono al centro di Parigi con bambini piccoli o donne incinte a sottoporsi a un'analisi del sangue per valutare il livello di piombo. E questo dopo che livelli troppo elevati di

Smog - Costa : “Non è un tema astratto - 70 miliardi l’anno è il costo sanitario in Ue” : ”L’inquinamento atmosferico provocato dai trasporti, dall’agricoltura, dal riscaldamento domestico, è tra i fattori maggiormente responsabili del progressivo peggioramento della qualità della vita nelle nostre città. Dobbiamo tener presente che non si tratta di un tema astratto, e che l’aria che respiriamo, in particolare nei grandi centri urbani, è tra le maggiori cause di malattie ai polmoni e al cuore e ha quindi anche ...

Enrica Bonaccorti a Blogo : "Il Corpo dell'Amore - un'esperienza positiva. Lo spot sulla malaSanità? Ho ricevuto offese e minacce. Mi hanno augurato di non ammalarmi mai..." (Video) : Enrica Bonaccorti è la voce narrante de Il Corpo dell'Amore, il nuovo programma di Rai 3, che andrà in onda a partire dal prossimo 31 maggio, in seconda serata, dedicato alle persone con disabilità, motorie o cognitive, che affrontano le gioie e i dolori della libertà sessuale.In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, noi di TvBlog abbiamo intervistato Enrica Bonaccorti che, alle dichiarazioni rilasciate in conferenza, ...

Perché internet of things in Sanità e ospedali fanno gola ai cybercriminali : La medicina interagisce sempre di più con la tecnologia (foto: Press Play) Gli ospedali stanno diventando sempre di più un potenziale obiettivo per gli attacchi informatici dei cybercriminali ma, i dati medici registrati dai dispositivi dell’internet of things (Iot), potrebbero essere sfruttati al fine di migliorare la ricerca medica. Questo maggior interesse da parte del cybercrimine è dettato dalle strumentazioni connesse a internet che ...

Le cure per il cancro fanno grandi progressi - ma forse il Sistema Sanitario del nostro paese non se le potrà permettere : Un articolo pubblicato sul sito quotidianosanità.it contribuisce alla discussione, ormai da tempo in atto, circa l’adeguatezza del Sistema Sanitario Nazionale Italiano a seguire i progressi che si acquisiscono nelle cure delle malattie più gravi. Uno studio eseguito in un’università italiana dimostra che l’immunoterapia per i tumori offre vantaggi indubbi, ma ha dei costi che potrebbero non essere alla portata del Sistema di assistenza sanitaria ...

Sanità - ogni anno in Italia ci sono 49mila morti legate alle infezioni. Il rapporto : “Il nemico è la resistenza agli antibiotici” : Le infezioni sono tra le concause di morte di 49mila persone all’anno in Italia e molti di questi casi si verificano negli ospedali. Un dato in aumento rispetto al passato: da 18.668 decessi sepsi-correlati nel 2003 si è passati ai 49.301 del 2016. Basti pensare che nel nostro paese avviene il 30% di tutte le morti sepsi-correlate nell’Unione europea. L’infezione, tuttavia, rappresenta la prima causa di morte soltanto in un ...

"Un anno di Toma : peggiorano lavoro - Sanità e trasporti mentre aumentano i costi della politica! : Del resto il Governo regionale non ha brillato in tema di sensibilità e rispetto, balzando agli onori della cronaca nazionale grazie all'infelice, per usare un eufemismo, intervento in aula del ...

Fondi Cipe : 90 milioni saranno investiti nel quartiere Sanità : saranno investiti al Rione Sanità i 90 milioni dei Fondi Cipe del piano operativo 'Cultura e turismo' destinati a Napoli. È quanto è emerso dalla riunione svolta a Roma nella sede del Mibac tra lo ...