Samsung pensa al futuro e si prepara al 6G | ecco cosa ci aspetta

Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato : Nuovi brevetti mostrano le soluzioni adottate da Samsung per correggere i problemi di Galaxy Fold, intanto sta per arrivare il primo chipset con 5G integrato. L'articolo Samsung brevetta nuove soluzioni per Galaxy Fold e pensa al primo chipset con 5G integrato proviene da TuttoAndroid.