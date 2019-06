Salvini sfida l' Unione Europea | la Flat Tax si farà

Sea Watch 3 - la portavoce Giorgia Linardi sfida ancora l'Italia : "Decreto-Salvini? Non mi interessa" : La Sea Watch 3 del decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini se ne frega, così come se ne frega delle multe salatissime introdotte dal testo per chi sfida il divieto di varcare. Lo dice chiaro e tondo a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico su La7, Giorgia Linardi, portavoce

Salvini sfida : "La flat tax si farà L'Europa se ne faccia una ragione" : Il vice premier Matteo Salvini arriva nella capitale Usa e a tambur battente mette in piedi (quando in Italia è notte fonda) una photo opportunity, nella residenza dell'ambasciatore Armando Verricchio. E la suggestiva Villa Firenze offre così il proscenio per ricapitolare i temi degli incontri istituzionali di oggi con il vice presidente Mike Pence alla Casa Bianca e con il Segretario di Stato Mike Pompeo. Segui su affaritaliani.it

Salvini sfida la Ue : faremo la flat tax : 2.27 "Taglieremo le tasse". Così il vice premier Salvini da Washington ribadisce la volontà di realizzare la flat tax. "Possiamo decidere come modularla negli anni, ma un taglio delle tasse ci deve essere assolutamente. Convinceremo la Ue-ha aggiunto - con i numeri,la cortesia,altrimenti le tasse le taglieremo lo stesso e la Ue se ne farà una ragione", anche perché "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle ...

La Sea Watch ha deciso di sfidare Salvini e fare rotta su Lampedusa : La Sea Watch sfida Salvini: ?"Avendo ricevuto come unica indicazione il porto di un Paese in guerra - si legge un un tweet della Ong - la Sea Watch ha fatto rotta nord, verso il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso: Lampedusa. Restiamo in stand by a circa 16 miglia dall'isola". Immediata la replica del ministro dell'Interno: "Siamo di fronte all'ennesima sceneggiata dei finti buoni: a questo punto vadano verso il Nord ...

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

Non entri nelle nostre acque! Matteo Salvini sfida la Sea Watch : La nave con 52 migranti è diretta a Lampedusa. Il Viminale diffida la nave: "Violerebbe le norme nazionali e internazionali". Il braccio di ferro tra il Viminale e la Sea Watch non è finito. La nave della ong con più di 50 migranti a bordo ha deciso di fare rotta sull'Italia dopo avre ignorato l'offerta di un porto di attracco da parte dei libici. Il ministro Salvini ieri aveva bollato la mossa di Sea Watch come un "atto di ...

Centrosinistra : Pizzarotti - 'Emilia sfida cruciale - uniti per fermare Salvini'/Adnkronos : Roma, 12 giu. (Adnkronos) (di Mara Montanari) - "In Emilia Romagna ci sarà una sfida importante, forse la più importante degli ultimi anni". Federico Pizzarotti, leader di Italia in Comune e sindaco di Parma, guarda alle prossime regionali come una battaglia cruciale. L'Emilia è l'unica regione del

Mossa di Salvini - manovra sfidando i veti di Bruxelles : «M'hanno rimasto solo!». Un «giurista» come Giuseppe Conte si è ben guardato dall'esprimersi come Vittorio Gassman nel film l'Audace colpo dei soliti...

Giorgetti sfida Draghi sui minibot. E Salvini evoca il rimpasto di governo : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

