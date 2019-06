Salvini | “L’Italia è il più solido e coerente alleato degli Usa La Russia? Non bisogna

Salvini fa l’americano : “L’Italia è l’interlocutore più credibile degli Usa in Ue” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini , in visita a Washington, candida l'Italia a essere il "primo, più credibile e più solido interlocutore dell’Usa nell’Unione europea". In occasione dell'incontro con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, il ministro dell'Interno ha lanciato varie rassicurazioni ai partner statunitensi.Continua a leggere

Salvini al governatore di Bankitalia Visco : “L’Italia è più povera per colpa di regole vecchie” : Il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio ad Aversa, in vista del ballottaggio del 9 giugno, ha replicato al governatore di Bankitalia Ignazio Visco: "L'Italia è più povera per colpa di vincoli e regole vecchie. L'unico modo per crescere e' dare lavoro e dare speranza e tagliare le tasse".