Salvini | Italia vuole tornare a essere primo partner europeo degli Stati Uniti

Salvini negli Usa : “Italia non si accontenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

SCENARIO/ La tattica Salvini-Tria per evitare l'isolamento dell'Italia : la settimana decisiva della trattativa tra Italia e Ue: sul tavolo le nomine e la procedura di infrazione. La linea Tria-Colle e quella della Lega

Biografilm Festival di Bologna - voilà Fabrice Luchini : “Italiani sublimi - difficile capire come possiate avere Salvini come capo” : “Mi avevano definito un attore provinciale, al massimo popolare in Belgio e in angolo di Svizzera, invece è stata l’Italia al Festival di Venezia a farmi vincere il mio unico premio”. Scherza, liscia il pelo agli ospitanti, si carica a molla il 67enne Fabrice Luchini. Un istrione simpatico e irrefrenabile che nella performance per dare spettacolo ricorda il “benignismo” dei giorni migliori. Luchini è ospite del Biografilm Festival di Bologna ...

Sea Watch 3 ancora in mare aperto : a bordo 43 persone. Salvini vieta transito e ingresso in Italia : Dopo lo sbarco autorizzato dalle autorità Italiane di 10 persone, sono 43 i migranti ancora a bordo della Sea Watch 3. La nave non è autorizzata né al transito, né all'ingresso, né alla sosta nelle acque territoriale Italiane: la conferma è arrivata dal divieto firmato ieri dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, in ottemperanza al decreto sicurezza bis.Continua a leggere

Daniela Ballico - il porno-ricatto alla sindaca di Fratelli d'Italia : plico con foto osé a Matteo Salvini : Quegli scatti osé erano finiti, in piena campagna elettorale, perfino sulle scrivanie dei big della politica, recapitati da un corriere come fosse normale corrispondenza. Il plico era arrivato al vicepremier Matteo Salvini, al sottosegretario Claudio Durigon, all' ex leader centrista Lorenzo Cesa, a

Salvini vuole vietare l’ingresso della Sea Watch 3 in acque italiane : Ha firmato il divieto, previsto dal nuovo "decreto sicurezza", che però richiede anche la firma dei ministri della Difesa e dei Trasporti

Salvini boccia Lotito per la questione Alitalia : “Due mondi abbastanza lontani” : Sull’affare Alitalia, Salvini lancia una frecciatina a Di Maio utilizzando Lotito. E’ di qualche giorno fa la manifestazione di interesse del patron della Lazio verso la compagnia di bandiera. Ieri, scrive Il Sole 24 Ore, Salvini ha bocciato Lotito: “Qui si sta parlando di un’azienda che ha 11 mila dipendenti, che ha un potenziale partner americano con decine di miliardi di euro di fatturato e che si occupa di infrastrutture e ...

Salvini frena suoi ma pressing a M5s su Ilva-Alitalia-Tav : Ilva, Alitalia e Tav: sono i tre dossier urgenti, i primi due di stretta competenza del collega vice premier M5s Luigi Di Maio, ai quali tiene Matteo Salvini e sui quali intende dire la sua. Il leader leghista ne ha parlato in consiglio federale con i dirigenti del partito. E lo ha sottolineato anche in conferenza stampa, a microfoni aperti. "Ci sono situazioni occupazionali da risolvere nell'immediato, come Ilva e Alitalia", ha scandito. "Si ...

Alitalia - un altro mese per evitare il crac. E Salvini «scarica» Lotito : manca sempre all’appello un socio che acquisisca il 40% della società a fianco di Delta. Fs e Mise. Il vicepremier non gradisce l’offerta del presidente della Lazio: «Meglio qualcuno che si occupa di trasporti

Alitalia - nuova proroga fino al 15 luglio del termine per l’offerta vincolante. Salvini su ipotesi Lotito : “Mondo lontano” : La politica prova ad accelerare e al tempo stesso prende tempo. In ballo c’è una partita importante: il futuro di Alitalia e dei suoi 11mila dipendenti. “Situazione che va affrontata e risolta nell’immediato” ha detto il vicepremier Matteo Salvini, con una presa di posizione che sembra un tentativo di pressing nei confronti del ministero dello Sviluppo economico retto da Luigi Di Maio: il segretario della Lega vuole stringere i ...

Salvini attacca Costa sul ponte Morandi e Di Maio su Ilva e Alitalia : Matteo Salvini ne ha per tutti. Al termine del consiglio federale della Lega, a Milano, il leader del Carroccio si scaglia contro il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e contro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. Colpevoli secondo il ministro dell’Interno di “rallentare” le tempistiche del governo del cambiamento. “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune ...

Sea Watch - per Salvini la Libia è un posto sicuro. Ma lo sconsiglia agli italiani : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader leghista nonché (vice)premier – sostiene che la Libia è un posto sicuro per i migranti. Così ha “ordinato” alla nave Sea Watch 3, che l’altro ieri ne aveva soccorsi 52 in mare, di riportare tutti in quel Paese. Ovviamente la nave non lo farà. “Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente”, ha scritto Salvini su ...

Sea Watch - la nave in attesa al confine delle acque territoriali italiane. Salvini : “Non pensino di passarla liscia” : È il terzo giorno di scambi d’accuse tra l’equipaggio della nave della ong Sea Watch e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo che l’imbarcazione ha tratto in salvo, mercoledì, 53 migranti a bordo di un gommone al largo delle coste libiche. Uno scontro che il vicepremier leghista rinfuoca dai microfoni di Radio Cusano Campus: quelli della Sea Watch “stanno ciondolando mettendo a rischio vite – ha ...

Matteo Salvini denuncia Sea Watch : "Nuovo cambio di rotta - vengono in Italia per uno scontro politico" : Quelli della Sea Watch "stanno ciondolando mettendo a rischio vite". È durissimo Matteo Salvini, intervistato a Radio Cusano campus, a proposito dell'approdo della nave della Ong che ha recuperato i 53 migranti nel Mediterraneo. "Vogliono, per motivi politici, creare uno sconto e arrivare in Italia,