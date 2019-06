Salvini agli ordini di Trump

Comunali Sardegna - il centrodestra a trazione Salviniana vince a Cagliari e Alghero : Il neo-impero della Lega di Matteo Salvini si estende fino alla Sardegna. Alle elezioni Comunali, a spoglio in corso, a Cagliari, si va verso la vittoria di centrodestra. Nel capoluogo, dove non si presentava il candidato del Movimento 5 Stelle, il candidato del centrodestra Paolo Truzzu è avanti co

Matteo Salvini si prende Cagliari : Paolo Truzzo sindaco : Cresce il vantaggio del candidato del centrodestra a Cagliari, con 133 sezioni scrutinate su 174. Paolo Truzzo è avanti con

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirci di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Salvini : nessuno c'impedirà taglio tasse : 18.45 "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori. Nessun braccio di ferro con l'Europa. nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Così il vicepremier Salvini. "Se a Bruxelles va bene, sono contento. Se a Bruxelles non va bene, deve sapere che i soldi degli italiani li gestisce il governo degli Italiani". A proposito della Sea Watch,bloccata al limite delle ...

Salvini alla Ue : "Nessuno può impedirici di tagliare le tasse" : "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'è nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando a Recco. Il titolare del Viminale ha ...

Di Maio : "La Manovra spetta alla Lega - ha vinto le Europee" | Salvini : "Solo se tagliamo le tasse" : L'avvertimento del leader della Lega: "Se qualcuno dicesse facciamo la Manovra e non tocchiamole tasse, non la fanno con me la Manovra economica". Il premier Conte: "Abbassarle è obiettivo comune"

Matteo Salvini a Ue : “Manovra economica ci sarà se prevede un taglio corposo delle tasse” : Al termine del Condiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano Matteo Salvini ha dettato le sue condizioni per poter fare una manovra economica: "L'aumento dei salari e degli stipendi ci sarà se i lavoratori pagano meno tasse. E quindi la manovra economica ci sarà se prevede un corposo taglio delle tasse".Continua a leggere

Scuola - Salvini : "Crediti formativi agli studenti che donano il sangue" : "Se doni a 18 anni è meglio che se doni a 40", ha spiegato il ministro dell'Interno in occasione della Giornata del donatore delsangue

Sea Watch - per Salvini la Libia è un posto sicuro. Ma lo sconsiglia agli italiani : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader leghista nonché (vice)premier – sostiene che la Libia è un posto sicuro per i migranti. Così ha “ordinato” alla nave Sea Watch 3, che l’altro ieri ne aveva soccorsi 52 in mare, di riportare tutti in quel Paese. Ovviamente la nave non lo farà. “Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente”, ha scritto Salvini su ...

Lega - Salvini su Arata : “Non è mio consulente”. Sentenza Garavaglia : lui tace - mentre Rixi dice : “Dimissioni? Vedrà lui” : Dopo l’arresto degli Arata, l’ex sottosegretario alle infrastrutture e attuale senatore della Lega, Armando Siri, preferisce non rispondere alle domande dei cronisti ed entra a palazzo Madama. Scena simile per il viceministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, che lasciando il vertice economico, si trincera dietro il silenzio davanti ai cronisti che riescono ad intercettarlo. Domani è attesa la Sentenza di primo grado. Luigi ...

Governo - tregua Salvini-Di Maio : "Ora taglio tasse". Oggi decreto sicurezza in Cdm : Al termine del vertice di Governo tra il premier Giuseppe Conte e i suoi vice, il primo dopo le elezioni europee che hanno ribaltato i rapporti di forza nella maggioranza, Matteo Salvini rassicura: "Tutto bene, incontro positivo. Obiettivo comune è evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse."Parole analoghe da Luigi Di Maio: ...

SCENARIO/ I calcoli sbagliati dell'Ue e quelli - facili - di Salvini : Davvero l'Unione Europea aprirà una procedura di infrazione contro l'Italia? Improbabile. Ha altro a cui pensare. Salvini e Di Maio lo sanno

Maturità - da Di Maio a Salvini da Conte a Di Battista : ecco il voto agli esami dei politici di Lega e M5s : Mancano nove giorni alla prima prova degli esami di Maturità del 2019, e gli studenti si stanno preparando dopo la fine delle lezioni. Dando uno sguardo al passato, in questo video trovate i voti dei politici del cosiddetto governo del cambiamento: dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dal presidente della Camera, Roberto Fico, al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti; ma anche ...

Ue - Salvini : pagare debiti - tagliare tasse : 13.28 "Non abbiamo bisogno di chiedere soldi a tedeschi,spagnoli.Vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani",ha detto Salvini in conferenza stampa,aggiugendo che lo ribadirà nel vertice di stasera e che sosterrà la volontà di "pagare i debiti e tagliare le tasse". Sui minibot,spiega:"A me interessa il risultato,lo strumento non conta.Siamo pronti a raccogliere suggerimenti. Noi abbiamo proposto un'idea che è nel contratto. Lo dico ...